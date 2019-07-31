«Нужно быть в тонусе»: Семенович обзавелась беговой дорожкой

39-летняя Анна Семенович не скрывает: она, как и большинство российских женщин, склонна к полноте. При этом исполнительница не видит смысла сидеть на изнуряющих диетах. С этим согласна и супермодель Ирина Шейк. По словам манекенщицы, она не собирается питаться одной «маковой росой» ради идеальных форм.

В недавнем интервью экс-солистка группы «Блестящие» отметила, что не пожалела денег на личную беговую дорожку, установив тренажер в свой квартире. Певица призналась, что ее подруги отнеслись к подобной затее с иронией, посчитав, что она вряд ли сможет заставить себе тренироваться дома. Однако артистка занимается как минимум три раза в неделю.

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«Включаю какое-нибудь кино и полтора часа хожу в быстром темпе. Кардионагрузки важны для концертов, потому что на сцене ты не только поешь, но и танцуешь, переодеваешься, а для этого нужно быть в тонусе», — приводит wday.ru слова Анны Семенович.

Певица не скрывает: это лето она провела в разъездах. Семенович побывала в Крыму, Италии, Греции, Израиле. Вернувшись домой, Анна надеется возобновить тренировки для того, чтобы сбросить набранный за время каникул лишний вес.