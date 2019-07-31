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Принц Гарри публично обратился к хейтерам Меган Маркл

Герцог объяснил, кто негативно относится к его супруге.

Принц Гарри публично обратился к хейтерам Меган Маркл
Принц Гарри назвал хейтеров Меган Маркл расистами Фото: Globallookpress.com

Члены королевской семьи нечасто открыто выступают с заявлениями, большая часть информации вокруг них — это слухи и предположения. Тем ценнее каждое публичное выступление августейших особ.

На днях принц Гарри дал откровенное интервью британскому Vogue, побеседовав с кумиром своей юности, 85-летним биологом Джейн Гудолл. Они обсудили важность защиты окружающей среды, правильное воспитание детей и пропаганду разумного потребления для подрастающих поколений.

Не осталась в стороне и личная жизнь принца. Во время беседы Гарри отметил, что люди, агрессивно настроенные против его жены — расисты. По его словам, хейтеры могут даже не осознавать этот факт, настолько расистские взгляды тесно вплетены в нашу культуру.

«Вы можете подойти к ним и сказать, ваши высказывания расистские. Но они только удивленно ответят: но я не расист! Тогда нужно объяснить, что их бессознательное предубеждение показывает, что они воспитывались в среде, где это было нормально. И вот тогда они могут начать что-то понимать», — заявил Гарри.

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Принц Гарри публично обратился к хейтерам Меган Маркл
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