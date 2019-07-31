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Седокова ради детей продлила свой отпуск до конца лета

Певица призналась, что совмещать работу и отдых с тремя наследниками оказалось невозможно.

Седокова ради детей продлила свой отпуск до конца лета
Анна Седокова. фото: globallookpress.com

Анна Седокова в свои 36 лет является не только популярной певицей, но и многодетной мамой. У нее подрастает 14-летняя Алина, восьмилетняя Моника и сын Гектор, которому только два года. С отцом средней наследницы артистка судилась в прошлом году, так как бизнесмен Максим Чернявский хотел лишить ее родительских прав. Девушке удалось отстоять возможность быть с дочкой, но вот публиковать снимки ребенка ей запрещено.

До недавнего времени казалось, что Анна безупречно справляется с материнством и карьерой. Она то и дело давала концерты, а в свободное время играла с младшим сыном. Лишь недавно певица отправилась в долгожданный отпуск на десять дней. Но вскоре девушка поняла, что его нужно продлить.

«Счастье умноженное в миллионы раз! Но абсолютная невозможность совмещать отдых с детьми и работу. Первое время, я все ещё пыталась совмещать игры с трактором и машинками, рисование и лепку с прослушиванием новых демо, но как-то не особо вышло», — призналась Седокова.

На отдыхе артистка с трудом находит лишнюю минуту, чтобы ответить на сообщение или сделать публикацию в соцсети. «Бизнесвумен закончилась там, где началась я же мать троих и руководитель отряда на выезде. Собственно, признаю своё поражение. Сдаюсь до конца августа и отдаю себя в руки трёх своих детей и прекрасного отпуска», — добавила она. Анна заранее извинилась за снимки и видео, которые в ближайшие недели она будет размещать на странице.

Поклонники поддержали решение певицы. Они уверены, что главное быть хорошей мамой, а остальное сложится само. Также фанаты не могли не отметить, что Седокова потрясающе выглядит. «Анютка, ты красотка! Тебе простительно», «Главное стараться быть хорошей мамой и все получится», «Это самая сложная работа, быть мамой! Прощаем», — отозвались подписчики.

А как вы совмещаете карьеру и материнство?

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Анна СедоковаАнна Седокова фотозвездные дети

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Седокова ради детей продлила свой отпуск до конца лета
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