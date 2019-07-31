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Кожевникова показала, как выглядела до похудения два года назад

Актриса уверяет, что сбросить лишние килограммы она смогла благодаря упорству и самодисциплине.

Кожевникова показала, как выглядела до похудения два года назад
Мария Кожевникова (Фото: Globallookpress.com)

34-летняя Мария Кожевникова воспитывает погодок: 5-летнего Ивана и 4-летнего Максима. Кроме того, у актрисы подрастает маленький Василий. В июле ему исполнилось два годика. За время третьей беременности знаменитость поправилась на 20 килограммов. После появления младшего сына Мария пересмотрела свой рацион, ограничив питание.

На личной страничке в Instagram актриса опубликовала архивное фото двухлетней давности, показав, как она выглядела до похудения. Кожевникова не скрывает: скинуть лишний вес она смогла благодаря упорству и самодисциплине. Мария надеется, что ее пример поможет замотивировать других молодых мамочек.

«Только не пугайтесь. И это не фотошоп, это реально я два года назад. Так что все возможно, если сложить восприятие себя, спорт м питание, то результат будет, обязательно будет! Я смогла и вы сможете… Вперед к здоровью!!» — добавила актриса.

Мария Кожевникова следит за питанием всей семьи (Фото: Instagram.com/mkozhevnikova)

Ранее актриса наглядно показала результат своего похудения. Всего за три недели Марии удалось похудеть на пять килограммов без изнурительных диет и головок. Благодаря спорту и умеренным физическим нагрузкам, а также сбалансированному питанию Кожевниковой удалось привести фигуру в тонус.

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Тэги:

диетазвездный стильлишний вес. похудениеМария Кожевникова

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Кожевникова показала, как выглядела до похудения два года назад
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