Кожевникова показала, как выглядела до похудения два года назад

34-летняя Мария Кожевникова воспитывает погодок: 5-летнего Ивана и 4-летнего Максима. Кроме того, у актрисы подрастает маленький Василий. В июле ему исполнилось два годика. За время третьей беременности знаменитость поправилась на 20 килограммов. После появления младшего сына Мария пересмотрела свой рацион, ограничив питание.

На личной страничке в Instagram актриса опубликовала архивное фото двухлетней давности, показав, как она выглядела до похудения. Кожевникова не скрывает: скинуть лишний вес она смогла благодаря упорству и самодисциплине. Мария надеется, что ее пример поможет замотивировать других молодых мамочек.

«Только не пугайтесь. И это не фотошоп, это реально я два года назад. Так что все возможно, если сложить восприятие себя, спорт м питание, то результат будет, обязательно будет! Я смогла и вы сможете… Вперед к здоровью!!» — добавила актриса.

Ранее актриса наглядно показала результат своего похудения. Всего за три недели Марии удалось похудеть на пять килограммов без изнурительных диет и головок. Благодаря спорту и умеренным физическим нагрузкам, а также сбалансированному питанию Кожевниковой удалось привести фигуру в тонус.