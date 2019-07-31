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Instagram заблокировал Беркову за глубокое декольте

Звезда «фильмов для взрослых» не может опубликовать в соцсети даже самое «безобидное» фото.

Instagram заблокировал Беркову за глубокое декольте
Елена Беркова. Фото: globallookpress.com

Елена Беркова столкнулась с серьезной проблемой. Практически каждый снимок, который она публикует в Instagram, через некоторое время оказывается заблокированным за несоответствие пунктам «Руководства сообщества».

Как рассказал пиар-директор артистки Максим Клименко, блокируются совершенно «безобидные» снимки, на которых можно увидеть, разве что, декольте звезды фильмов для взрослых.

«Уже полтора года у нас идет война… На этих фото нет обнаженных частей тела, сцен эротического содержания. Просто за глубокое декольте», – говорит директор Берковой.

Как пояснил Клименко, представители актрисы постоянно пытаются опротестовать блокировки, подают апелляции, но никакого результата пока нет. Между тем, это сильно бьет Елену по карману: она теряет деньги, которые могла бы получить за рекламу на ее страничке.

«Пусть прозвучит громко, но это противостояние селебрити и соцсети – своего рода травля», – сообщил пиар-директор порталу Teleprogramma.pro.

Клименко отметил, что в Instagram есть множество публикаций намного более откровенного характера, которые никем не блокируются.

Елена Беркова. Фото
Этот снимок Елены Берковой тоже заблокировал Instagram. Фото: Instagram@berkova
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Тэги:

InstagramактрисаБерковаЕлена Берковафильмы для взрослых

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Instagram заблокировал Беркову за глубокое декольте
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