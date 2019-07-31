ЗВЕЗДЫ

Галустян лично опроверг слухи о разводе со своей женой

Как и о том, что он рекламирует какие-то розыгрыши в Сети.

Галустян лично опроверг слухи о разводе со своей женой
Михаил Галустян прослыл примерным семьянином. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press.

Михаил Галустян записал видео для своих подписчиков, в котором развенчал сразу два слуха о своей персоне. Первый касается неких конкурсов, розыгрышей и казино, которые якобы рекламирует артист. Он заверил, что ничем подобным не занимается, все официальные проекты публикуются только в его личных аккаунтах в социальных сетях. Михаил призвал «не вестись» на подобные объявления и не переходить по подобным ссылкам.

Второй «фейк», который пришлось развенчать юмористу, — слухи о его разводе с женой Викторией. Якобы кто-то недавно видел Галустяна в самолете в Барнауле с другой девушкой.

«Это все неправда! — заверил артист. — Не ведитесь на это, пожалуйста!»

В конце он призвал журналистов не гнаться за громкими заголовками и «жить дружно».

Напомним, Галустян женат уже 12 лет. В браке у него родились две дочери. Говоря о своей жене Виктории, он называет ее не иначе как любимой. И действительно, судя по фотографиям актера в социальных сетях, второго такого примерного семьянина надо еще поискать.

Ранее его супруга раскрыла секрет долгих и счастливых отношений.

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Галустян лично опроверг слухи о разводе со своей женой
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