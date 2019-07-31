59-летний Николаев устроил велопрогулку с дочкой

Композитор и певец Игорь Николаев вместе со свой семьей проводит лето в Подмосковье. Вместе с трехлетней дочкой Вероникой исполнитель вышел на велопрогулку. В свои 59 лет супруг Юлии Проскуряковой ведет активный образ жизни.

«Никуша, я тебя догоняю… Смотри на дорогу, вперед!» — обратился к дочке Игорь Николаев.

Сев на велосипед, композитор решил порадовать своих подписчиков свежим видео-отчётом, поделившись личными впечатлениями. Несмотря на прохладную и дождливую погоду, Николаев вывел дочь на свежий воздух, предусмотрительно захватив для Вероники шапочку и куртку.

«В Подмосковье неожиданно холодно (+9 °С в последний день июля!), но мы греемся. Кстати, Вероника обожает белорусский велик, я привез его с гастролей по этой удивительной стране», — добавил композитор.

Напомним, что еще в первых числах июля вместе с супругой певец побывал в Юрмале. Ни для кого не секрет, что Игорь Николаев на протяжении долгих лет дружит с семьей Примадонны. На отдыхе композитор и его избранница Юлия Проскурякова смогли повидаться с Аллой Борисовной.

В День семьи, любви и верности Пугачева пообедала в компании Николаева и его супруги. Примечательно, что возлюбленный певицы — шоумен Максим Галкин не смог присутствовать на дружеской встрече.