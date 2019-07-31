Новое фото Маркл вызвало споры о ее новом интересном положении

Возможно, герцогиня пока не успела прийти в форму после родов. Впрочем, в Сети высказываются разные точки зрения.

Все поклонники королевской семьи с нетерпением ожидали появления на свет сына Меган Маркл и принца Гарри. Малыш Арчи родился 6 мая 2019 года. Однако не успело королевскому правнуку исполниться и полугода, как вокруг пары вновь поползли слухи о беременности.

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Ранее источники утверждали, что герцоги Сассекские могут объявить о второй беременности уже в конце этого года. Королевские обозреватели и биографы напоминали, что пара не раз упоминала, что хочет большую семью, а, учитывая возраст Меган, времени у них не так много.

Однако новую волну слухов спровоцировала сама герцогиня. В Сети появилось фото, на котором она работает в редакции Vogue. Стоит напомнить, что в сентябре выйдет новый журнал под ее редакцией. На снимке супруга принца Гарри сидит на корточках перед стеллажом с одеждой и видно, что ее живот прилично выделяется.

Поклонники герцогини разделились во мнении. Первые выразили восторг по поводу второй беременности Маркл, на что другие им возразили, что она не могла так быстро оказаться на таком большом сроке и вероятно большой живот лишь говорит о том, что Меган не занимается своей фигурой после родов.