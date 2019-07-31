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Новое фото Маркл вызвало споры о ее новом интересном положении

Возможно, герцогиня пока не успела прийти в форму после родов. Впрочем, в Сети высказываются разные точки зрения.

Новое фото Маркл вызвало споры о ее новом интересном положении
Меган Маркл может быть снова беременна Фото: Eastnews

Все поклонники королевской семьи с нетерпением ожидали появления на свет сына Меган Маркл и принца Гарри. Малыш Арчи родился 6 мая 2019 года. Однако не успело королевскому правнуку исполниться и полугода, как вокруг пары вновь поползли слухи о беременности.

Ранее источники утверждали, что герцоги Сассекские могут объявить о второй беременности уже в конце этого года. Королевские обозреватели и биографы напоминали, что пара не раз упоминала, что хочет большую семью, а, учитывая возраст Меган, времени у них не так много.

Однако новую волну слухов спровоцировала сама герцогиня. В Сети появилось фото, на котором она работает в редакции Vogue. Стоит напомнить, что в сентябре выйдет новый журнал под ее редакцией. На снимке супруга принца Гарри сидит на корточках перед стеллажом с одеждой и видно, что ее живот прилично выделяется.

Меган Маркл. Фото
Недавно родившая Меган Маркл снова выглядит беременной Фото: https://www.instagram.com/britishvogue/

Поклонники герцогини разделились во мнении. Первые выразили восторг по поводу второй беременности Маркл, на что другие им возразили, что она не могла так быстро оказаться на таком большом сроке и вероятно большой живот лишь говорит о том, что Меган не занимается своей фигурой после родов.

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Новое фото Маркл вызвало споры о ее новом интересном положении
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