Гарри Галкин с помощью отца научился звонить в колокола

Телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил видеозапись, на которой главным действующим лицом стал его пятилетний сын Гарри. Ребенок вместе с отцом поднялся на звонницу и попробовал позвонить в колокола. Для первого раза у него получилось, надо сказать, вполне неплохо. «Осваиваем колокола», — прокомментировал видеозапись юморист.

Артист не пояснил, где он сейчас находится, но накануне, 30 июля, у него состоялся концерт в литовской Паланге, а впереди 1 августа выступление в Светлогорске. Этот город расположен в Калининградской области. Судя по всему, звездное семейство в полном составе покинуло Юрмалу, где в течение нескольких недель они отдыхали на рижском взморье.

больше по теме Лиза Галкина отчитала брата за езду на папиных плечах На страничке девочки в соцсетях появилось архивное видео.

Отметим, что за время отдыха в Юрмале Галкин и Пугачева вместе с детьми посетили местный зоопарк. Там их сопровождал композитор Игорь Николаев с женой Юлией и дочерью. Кроме того, они побывали в веревочном парке, где также покатались на аттракционах.

В один из дней Пугачева и Галкин посетили фестиваль «Рандеву». Они послушали, как поет композицию Примадонны «Мэри» Лайма Вайкуле. Телеведущий по этому поводу пошутил в соцсетях, что будет ждать авторских от подруги семейства.