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«Спят усталые игрушки»: Плющенко укачал в магазине шестилетнего сына

Гном Гномыч порадовал поклонников в соцсети трогательным видео.

«Спят усталые игрушки»: Плющенко укачал в магазине шестилетнего сына
Евгений Плющенко. Фото: globallookpress.com

Сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской в январе исполнится семь лет. Уже сейчас Саша Плющенко демонстрирует заметные успехи в фигурном катании и зарабатывает больше чем иные взрослые.

Но Гном Гномыч, как его называют родители, все равно остается маленьким мальчиком, который обожает забраться на ручки к такому большому и сильному папе. В Instagram-аккаунте Плющенко-младшего появилось видео, на котором мальчик проделывает это.

На кадрах ролика, снятого в магазине игрушек, знаменитый фигурист в шутку укачивает шестилетнего наследника. В процессе Плющенко напевает: «Спят усталые игрушки, книжки спят». Заметно, что это приводит в восторг Сашу, который подпевает отцу и радостно смеется.

Растрогало поведение Плющенко и поклонников. В комментариях многие из них назвали фигуриста лучшим в мире отцом и отметили, что спортсмену и его супруге давно пора завести второго ребенка.

«Так хочется папе, чтобы Сашенька был еще маленький. Надо срочно девочку вам», «Милые какие мальчики», «Как же видно вашу бескрайнюю любовь к сыну. Ни воспитания, ни нравоучений. Лишь любовь от сердца», «Яна, родите девочку», «Как видно, что папа любит своего сынулю!» – высказались подписчики блога.

Фото: Instagram@gnomgnomych
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«Спят усталые игрушки»: Плющенко укачал в магазине шестилетнего сына
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