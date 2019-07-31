«Спят усталые игрушки»: Плющенко укачал в магазине шестилетнего сына

Сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской в январе исполнится семь лет. Уже сейчас Саша Плющенко демонстрирует заметные успехи в фигурном катании и зарабатывает больше чем иные взрослые.

больше по теме Шестилетний Саша Плющенко потренировался с грузами на ногах Яна Рудковская опубликовала в соцсети видео с разминки сына.

Но Гном Гномыч, как его называют родители, все равно остается маленьким мальчиком, который обожает забраться на ручки к такому большому и сильному папе. В Instagram-аккаунте Плющенко-младшего появилось видео, на котором мальчик проделывает это.

На кадрах ролика, снятого в магазине игрушек, знаменитый фигурист в шутку укачивает шестилетнего наследника. В процессе Плющенко напевает: «Спят усталые игрушки, книжки спят». Заметно, что это приводит в восторг Сашу, который подпевает отцу и радостно смеется.

Растрогало поведение Плющенко и поклонников. В комментариях многие из них назвали фигуриста лучшим в мире отцом и отметили, что спортсмену и его супруге давно пора завести второго ребенка.

«Так хочется папе, чтобы Сашенька был еще маленький. Надо срочно девочку вам», «Милые какие мальчики», «Как же видно вашу бескрайнюю любовь к сыну. Ни воспитания, ни нравоучений. Лишь любовь от сердца», «Яна, родите девочку», «Как видно, что папа любит своего сынулю!» – высказались подписчики блога.