От питания до приватности: опубликованы 10 правил воспитания детей от Меган и Гарри

Жизнь королевских особ всегда интересна общественности. Многим любопытно хоть одним глазком подсмотреть, как они живут в роскошных дворцах, следуя вековым традициям предков.
О жизни аристократов мечтают многие, но поскольку холостых принцев и принцесс на всех не хватает, поклонники и поклонницы довольствуются тем, что подражают членам венценосных семейств.
Журнал Hello составил подробный гид по правилам воспитания детей от Меган и Гарри. Издание утверждает, что вовсе необязательно покупать вещи или драгоценности, как у графов и герцогов, иногда достаточно присмотреться к их жизненным принципам.
Первое правило — приватность. Они занимаются благотворительностью и общественной работой, посещают публичные мероприятия и всегда на виду, но частная жизнь герцогов Сассекских остается частной, это их главное правило. Пара позаботилась и о будущем сына Арчи, отказавшись от титула, чтобы он вырос как частное лицо.
Второе правило — родительство не должно поглощать все время. Гарри и Меган очень заботливые родители, но они понимают, как важно паре проводить время наедине без детского плача, подгузников и пеленок, сосредоточившись лишь друг на друге. Они оставляют Арчи на попечение няни и посещают светские мероприятия, например, премьеру нового «Короля Льва».
Третье правило — семья малыша не должна ограничиваться лишь родителями. С самого начала Арчи окружали его дяди, тети, бабушки и , разумеется, прабабушка. Также Меган специально приглашала сестру принцессы Дианы леди Джейн Феллоуз познакомиться с внуком и просила ее заезжать в любое время.
Четвертое правило — не стыдиться просить о помощи. Герцогиня очень ответственно готовилась к появлению сына, но материнство — это всегда сложно. Меган не стала играть в героиню и сперва попросила о помощи мать, а затем наняла персонал, взявший на себя большую часть забот о ребенке.
Пятое правило — необходимо правильно питаться. Здесь, конечно, речь не об Арчи, он еще слишком мал и вполне доволен, получая лишь грудное молоко. Но принц Гарри с женой стараются сами вести здоровый образ жизни, следить за своим питанием и покупать органическую еду.
Шестое правило — дом должен быть надежным и безопасным. Британцы возмутились, узнав, что Меган и Гарри потратили на ремонт три миллиона долларов, но источники во дворце утверждают, что дело не в роскоши. Герцогиня старалась подобрать максимально безопасные материалы для отделки, а также полностью оборудовать дом так, чтобы малыш был в нем в безопасности.
Седьмое правило — больше вылазок на природу. Меган отправилась вместе с сыном на матч по поло, хотя ему всего два месяца и большую часть времени он проспал на руках у матери. Но герцогиня полагает, что дети должны проводить как можно больше времени на свежем воздухе, особенно в теплое время года.
Восьмое правило — в доме должны быть животные. Августейшая чета не афиширует количество своих животных, но инсайдеры рассказывают, что Меган привезла с собой двух собак, которых завела еще до замужества, а затем они с Гарри взяли еще одну из приюта. Стоит отметить, что по мнению современных врачей детям очень полезно с раннего возраста контактировать с животными, это уменьшает риск возникновения аллергии.
Девятое правило — растить детей феминистами. Герцоги Сассекские оба разделяют положения феминизма и считают, что детям с самого раннего возраста нужно рассказывать о гендерном равноправии.
Десятое правило — не забывать о работе. В случае с членами королевской семьи работа — это в первую очередь благотворительность. Когда Арчи едва исполнилось два дня Гарри отправился в Нидерланды для своего фонда Invictus Games Foundation. Кроме того, он вылетел в Рим, чтобы принять участие в благотворительном поло-матче Sentebale. Меган также отвлекалась от материнских обязанностей ради работы в королевском благотворительном фонде. Пара уверена, что ребенок должен видеть занятия своих родителей, это поможет ему в будущем сделать правильный выбор.
Как вы думаете, достаточно ли этих правил, чтобы вырастить ребенка?