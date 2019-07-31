Трегубова раскрыла секрет похудения после четвертых родов

Ведущая «Доброго утра» снова стала мамой в апреле этого года, но уже пришла в форму.

Анастасия Трегубова уже не первый год ведет передачу «Доброе утро» на Первом канале. Карьеру она успешно совмещает с материнством. Вместе с мужем девушка воспитывали двух дочерей и сына. А в апреле этого года она стала мамой в четвертый раз. Телеведущая родила еще одного мальчика. На этот раз все прошло быстро. Ко всему прочему, впервые в ответственный момент рядом с ней находился супруг, который перерезал пуповину.

Во время беременности Анастасия работала почти до последнего. После появления на свет ребенка она не стала засиживаться в декрете и вскоре вернулась на экраны. Более того, ей удалось быстро похудеть. Уже через три месяца она похвасталась стройной фигурой в бикини. А недавно телеведущая поделилась своим секретом похудения. Оказалось, что еще находясь в положении Трегубова придерживалась определенной диеты.

«Я ела всё отварное, на пару, легкие супчики. И настолько привыкла к простой, несоленой и несладкой еде, что и сейчас придерживаюсь этой „диеты“. Предпочту рыбу на пару жареным куриным крылышкам», — рассказала девушка.

По ее мнению, если не сильно поправиться за время беременности, то потом проще избавиться от лишних килограммов. Если после рождения дочки от восьми лишних килограммов она избавилась за два месяца, то потом от 17 набранных килограммов за время второй беременности ведущая уже избавилась за четыре месяца.

«После рождения Ники за полтора месяца похудела на десять килограммов», — призналась Анастасия.

Также она не стала скрывать, что на этот раз столкнулась с расхождением мышц пресса. По словам Трегубой, ей запрещали делать многие упражнения, которые она выполняла раньше, поэтому она посещала бассейн и некоторые упражнения выполняла в воде.

В итоге это дало свои результаты. Мышц сошлись. Телеведущая не исключает, что также помогли корсет и упражнение «вакуум», когда натощак втягиваешь живот на секунд десять. «Десять подходов каждое утро — и вы заметите, как буквально на глазах уходит живот и возвращается талия», — посоветовала Трегубова, пишет «7 Дней.ru».

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