Ливанов вспомнил запои после смерти жены и дочери

По словам актера, в тот момент ему не хотелось жить.

Звезда картины «Тридцатого уничтожить» известный актер Игорь Ливанов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он вспомнил свои переживания после смерти жены, актрисы Татьяны Пискуновой, и дочери Ольги, которой было всего восемь лет, в железнодорожной катастрофе.

Напомним, что страшная трагедия разыгралась на станции «Каменская» в Ростовской области. Грузовой состав из-за отказа тормозов на большой скорости врезался в хвост стоявшего у платформы пассажирского поезда, разрушив последние вагоны, в которых находились спящие люди, среди которых были и родные актера.

«Мне помогали соседи и друзья. Они, конечно, чудесные люди. Сосед работал на заводе. Он таскал для меня трехлитровые баллоны с алкоголем. Я выпивал и ничего не происходило. Меня вообще не брал алкоголь. Так продолжалось долгое время, а потом я понял, что это не спасение. Надо было либо заканчивать жизнь, либо уходить в монастырь», — заявил актер.

По его словам, тогда он понял, что единственный шанс, который у него есть в этой жизни, чтобы возродиться — это снова познать радость отцовства.

«Я понимал, что эту бездну надо как-то закрыть. Я должен был снова взять в руки маленькое существо. Я не понимал своей жизни без ребенка. Однажды жена приснилась мне во сне. Таня взяла за руку и сказала, что освобождает меня. Только после этого я стал строить новую семью», — признался актер.

Отметим, что второй супругой Игоря Ливанова стала актриса Ирина Безрукова, которая в те годы носила фамилию Бахтура. От этого брака на свет появился сын Андрей, который трагически погиб в возрасте 25 лет.