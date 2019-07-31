Принцесса Евгения рассказала о знакомстве, изменившем ее жизнь

Дочь принца Эндрю, принцесса Евгения не получает содержание, как член королевской семьи. Девушка активно занимается общественной работой и благотворительностью и живет отдельно от остальных августейших родственников.

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В минувший вторник, 30 июля, внучка королевы поделилась видео со Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, в мероприятии по случаю которого принимала участие. Евгения рассказала, что в начале этого года она побывала в Вене, где выступала в ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Она опубликовала фото своего выступления и рассказала о самом важном и волнительном моменте в своей жизни. По словам принцессы, в 2017 году она со своей лучшей подругой Джулией де Боинвилль организовала «Общество по борьбе с рабством».

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«Мы встретились в школьном автобусе и сразу поняли, что это начало дружбы на всю жизнь. Мы объездили весь мир, потому вместе поступили в Университет Ньюкасла и занялись нашей карьерой; В 2012 году мы отправились в поездку в Калькутту и были потрясены, обнаружив, в какой степени рабство все еще существует», — поделилась Евгения.