ЗВЕЗДЫ

Тренд на шпагат: Мельникова продемонстрировала отличную растяжку

27-летняя супруга Артура Смольянинова вслед за Екатериной Шпицей продемонстрировала свою растяжку.

Тренд на шпагат: Мельникова продемонстрировала отличную растяжку
Дарья Мельникова (Фото: Instagram.com/melnikovadsh)

Еще Анастасия Волочкова призывала представительниц прекрасного пола заботиться о своей растяжке и гибкости. Экс-возлюбленная Сулеймана Керимова часами тренируется у балетного станка. Слова артистки поддержала и Екатерина Шпица, отправившаяся после длительного перерыва в студию на разминку.

«Ох, ребятушки, ясно, что заниматься растяжкой надо регулярно, и даже одна неделя бездействия способна сделать резиновой покрышкой то, что было жевательной конфеткой», — резюмировала Шпица.

Екатерина Шпица показала свою растяжку (Фото: Instagram.com/katerinashpitsa)

Продемонстрировать свою гибкость вслед за Анастасией Волочковой решила и супруга Артура Смольянинова. Дарья Мельникова вспомнила юность, сев на продольный шпагат. Не так давно девушка сменила имидж, сделав короткую стрижку.

«Вспоминать юность можно по-разному», — считает актриса.

При том, что в декабре Даша во второй раз стала мамой, она ведет активный образ жизни. Мельникова посещает светские мероприятия, ходит на выставки, охотно дает интервью. Не забывая при этом о своих родительских обязанностях.

Дарья Мельникова после рождения двоих сыновей решила вспомнить молодость, сев на шпагат (Фото: Instagram.com/melnikovadsh)

По словам актрисы, она не стала подыскивать мальчикам няню. Когда Дарье нужно выехать в город, за малышами присматривает их бабушка. Этой же практикой пользуется и Павел Прилучный. Супруг Агаты Муцениеце доверяет детей заботам своей мамы. Актер не скрывает: она всегда готова посидеть с внуками. Пара воспитывает 6-летнего сына Тимофея и 3-летнюю дочку Мию.

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Артур СмольяниновДарья Мельниковазвездные детипоперечный шпагатШпагат

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Тренд на шпагат: Мельникова продемонстрировала отличную растяжку
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