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Принц Гарри задел высказыванием родного брата

Герцог Сассекский в интервью журналу Vogue заметил, что иметь более двух детей по нынешним временам неразумно. Словно забыв, что у старшего брата трое наследников.

Принц Гарри задел высказыванием родного брата
Принц Гарри мог серьёзно обидеть старшего брата Фото: Globallookpress.com

Принц Гарри в рамках интервью с доктором Джейн Гудолл, которое будет представлено в сентябрьском номере Vogue, обмолвился, что не хочет иметь более двоих детей. Казалось бы, вполне безобидное заявление, но в то же время это может быть завуалированным осуждением старшего брата Уильяма.

Беседуя с биологом, Гарри посвятил много времени вопросам защиты окружающей среды. Герцог Сассекский отметил, что после рождения сына стал иначе относиться к этим столь важным вопросам и рассчитывает, что его дети также будут проявлять сознательность в вопросах экологии.

Доктор Гудолл перебила его вопросом: «Я надеюсь детей будет не так уж много?». На это принц заверил ее, что у него не будет больше двоих детей. По его словам, заводить больше — неразумно, так как важно не гнаться за количеством, а уделять максимум внимания каждому.

Поклонники королевской семьи возмутились и напомнили, что у старшего брата Гарри вообще-то трое детей.

«Ммм, может пересчитаешь детей Уильяма?», «Ок, Гарри бережет окружающую среду, а будущий король, стало быть, нет..», «Как-то это нехорошо, на месте Уилли я бы обиделась на тебя», — написали фолловеры.

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Принц Гарри задел высказыванием родного брата
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