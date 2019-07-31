Дизайнеры разобрали изменения в стиле одежды Аллы Пугачевой

Примадонна даже в семьдесят лет не боится экспериментировать.

Известные дизайнеры оценили стиль певицы Аллы Пугачевой на фестивале «Рандеву» в Юрмале. Звезда, как известно, появлялась на публике в разных нарядах. К примеру, в один из дней она не постеснялась надеть дерзкое мини и кеды от Диор за 50 тысяч рублей.

Все отмечают, что Примадонна за последнее время постройнела. В связи с этим ее гардероб стал более молодежным.

Как отметил историк моды Анатоль Вовк, знаменитые балахоны от друга Примадонны модельера Юдашкина остались в прошлом. Сейчас звезда не стесняется экстравагантных образов.

«Когда-то Коко Шанель сказала: чтобы быть востребованным, нужно быть разным. Этого правила придерживается и Алла Пугачева. Певица благодаря своему труду и таланту не просто завоевала миллионы поклонников, а еще и смогла сохранить звездный статус, оставаясь долгие годы в музыкальном и модном тренде», — заметил Вовк.

По словам историка моды, сегодня Пугачева активно использует в гардеробе платье-рубашку. Некогда этот элемент одежды создал дизайнер Диана фон Фюрстенберг. Наряд можно смело отнести к классике.

Промоутер Алина Красная со своей стороны обратила внимание на черный бант у Примадонны, как у супруги режиссера Никиты Михалкова Татьяны. Постепенно он становится одним из любимых аксессуаров в одежде Пугачевой.

Анатоль Вовк также обратил внимание на кружевную блузку Примадонны. У нее очень элегантное декольте-лодочка. Романтический образ также прекрасно дополняет стильная светлая обувь, сообщает «Комсомольская правда».