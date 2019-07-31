Королевский эксперт напомнил о возрасте Меган Маркл

Фил Дампьер полагает, что герцогиня, которой скоро исполнится 38 лет, вполне зрела для решения любых возникающих у нее проблем с членами королевской семьи.

Меган Маркл, принца Гарри, принца Уильяма и Кейт Миддлтон в западной прессе часто называют «королевской четверкой». О разногласиях между парами ходило много слухов, и члены королевской семьи отчасти подтвердили их, разорвав деловые отношения и организовав отдельные благотворительные фонды.

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Ряд источников утверждали, что причиной разрыва послужило поведение Меган, которая не смогла найти общий язык с братом мужа и его супругой. Другие же заявляли, что новоиспеченная герцогиня просто не привыкла к порядкам венценосной семьи.

Королевский эксперт Фил Дампьер считает, что такое отношение к супруге принца Гарри достаточно инфантильно. Он напомнил, что Меган довольно взрослый человек, чтобы разобраться со всеми проблемами.

«Забавно, что о Меган всегда говорят как о молоденькой девочке, у которой все впереди. А между тем в августе ей исполнится 38 лет, она самая старшая из королевской четверки. Взрослые люди в состоянии разобраться с разногласиями и прийти к миру», — приводит слова эксперта The Sun.

больше по теме Елизавета II посоветовала Меган Маркл отдохнуть в Шотландии Именно в этой стране в замке Балморал члены королевской семьи традиционно проводят два последних летних месяца.

По его словам, после смерти королевы на всю четверку обрушится куда больше ответственности вне зависимости от того, кто займет трон.

«Они будут вынуждены забыть о противоречиях и действовать сообща, у них просто не будет другого выхода», — заключил он.