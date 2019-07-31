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Королевский эксперт напомнил о возрасте Меган Маркл

Фил Дампьер полагает, что герцогиня, которой скоро исполнится 38 лет, вполне зрела для решения любых возникающих у нее проблем с членами королевской семьи.

Королевский эксперт напомнил о возрасте Меган Маркл
Меган Маркл - самая старшая из "королевской четверки" Фото: Globallookpress.com

Меган Маркл, принца Гарри, принца Уильяма и Кейт Миддлтон в западной прессе часто называют «королевской четверкой». О разногласиях между парами ходило много слухов, и члены королевской семьи отчасти подтвердили их, разорвав деловые отношения и организовав отдельные благотворительные фонды.

Ряд источников утверждали, что причиной разрыва послужило поведение Меган, которая не смогла найти общий язык с братом мужа и его супругой. Другие же заявляли, что новоиспеченная герцогиня просто не привыкла к порядкам венценосной семьи.

Королевский эксперт Фил Дампьер считает, что такое отношение к супруге принца Гарри достаточно инфантильно. Он напомнил, что Меган довольно взрослый человек, чтобы разобраться со всеми проблемами.

«Забавно, что о Меган всегда говорят как о молоденькой девочке, у которой все впереди. А между тем в августе ей исполнится 38 лет, она самая старшая из королевской четверки. Взрослые люди в состоянии разобраться с разногласиями и прийти к миру», — приводит слова эксперта The Sun.

По его словам, после смерти королевы на всю четверку обрушится куда больше ответственности вне зависимости от того, кто займет трон.

«Они будут вынуждены забыть о противоречиях и действовать сообща, у них просто не будет другого выхода», — заключил он.

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Королевский эксперт напомнил о возрасте Меган Маркл
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