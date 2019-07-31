Дмитрий Шепелев поговорил с подписчицей о родителях Жанны Фриске

Телеведущий считает, что пользователям в Сети его никогда не понять.

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram пообщался с одной из своих подписчиц. Гражданский супруг скончавшейся в 2015 году от рака мозга певицы Жанны Фриске разместил пост, в котором заявил, что ему трудно понять, как итальянцам удается завтракать булочкой и кофе.

«Безо всех этих наших каш и «самый важный прием пищи». Ответ очень простой: они завтракают так легко, потому что заканчивают плотный ужин только в час ночи. Всем сладкого утра. Вы же, наверняка, плотно поели, ведь так? На фотографии сладкий пончик (в очках)», — заявил телеведущий, намекая, что в отпуске ни в чем себе не отказывает из еды.

Одна из подписчиц Дмитрия Шепелева не выдержала и напомнила ему о конфликте с родными Жанны Фриске. Как известно, телеведущий уже несколько лет не позволяет родителям певицы видеться с Платоном Шепелевым, которому сейчас уже шесть лет.

«А мне трудно понять, как можно запрещать бабушке и дедушке видеться со своим внуком», — заявила подписчица. Шепелев не оставил этот выпад в свой адрес без внимания: «Вам про булочку, вы про бабушку. Нам никогда друг друга не понять», — заявил телеведущий.

Ранее он говорил, что у него есть причины, по которым он не позволят родным Жанны Фриске видеться с их внуком. Правда, объяснять, что конкретно случилось в семействе после смерти его гражданской супруги он не считает нужным.