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Дмитрий Шепелев поговорил с подписчицей о родителях Жанны Фриске

Телеведущий считает, что пользователям в Сети его никогда не понять.

Дмитрий Шепелев поговорил с подписчицей о родителях Жанны Фриске
Шепелев высказался о родителях Фриске/globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram пообщался с одной из своих подписчиц. Гражданский супруг скончавшейся в 2015 году от рака мозга певицы Жанны Фриске разместил пост, в котором заявил, что ему трудно понять, как итальянцам удается завтракать булочкой и кофе.

Дмитрий Шепелев. Фото
Шепелев высказался о родителях Фриске/instagram.com/dmitryshepelev/?utm_source=ig_embed

«Безо всех этих наших каш и «самый важный прием пищи». Ответ очень простой: они завтракают так легко, потому что заканчивают плотный ужин только в час ночи. Всем сладкого утра. Вы же, наверняка, плотно поели, ведь так? На фотографии сладкий пончик (в очках)», — заявил телеведущий, намекая, что в отпуске ни в чем себе не отказывает из еды.

Одна из подписчиц Дмитрия Шепелева не выдержала и напомнила ему о конфликте с родными Жанны Фриске. Как известно, телеведущий уже несколько лет не позволяет родителям певицы видеться с Платоном Шепелевым, которому сейчас уже шесть лет.

«А мне трудно понять, как можно запрещать бабушке и дедушке видеться со своим внуком», — заявила подписчица. Шепелев не оставил этот выпад в свой адрес без внимания: «Вам про булочку, вы про бабушку. Нам никогда друг друга не понять», — заявил телеведущий.

Ранее он говорил, что у него есть причины, по которым он не позволят родным Жанны Фриске видеться с их внуком. Правда, объяснять, что конкретно случилось в семействе после смерти его гражданской супруги он не считает нужным.

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Владимир ФрискеДмитрий ШепелевЖанна ФрискеИталияПлатон Шепелев

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Дмитрий Шепелев поговорил с подписчицей о родителях Жанны Фриске
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