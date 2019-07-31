Наоми Кэмпбелл не пустили на вечеринку из-за цвета кожи

Супермодель была в ярости из-за поведения персонала одного из отелей во Франции.

Наоми Кэмбелл, пожалуй, одна из самых популярных моделей во всем мире. «Черная пантера», как окрестили ее СМИ, стала первой чернокожей девушкой, оказавшейся на обложках гламурных изданий. Ее пример по сей день вдохновляет молодых манекенщиц с разными особенностями внешности.

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Но недавно 49-летнюю звезду подиумов ждало невероятное потрясение. Она попыталась войти в дорогой отель на юге Франции, однако администрация заведения отказала ей по причине цвета кожи.

Как сообщает The Guardian, у Наоми и ее чернокожей подруги были приглашения на мероприятие, проходящее в отеле. В пропусках были указаны их имена, но охрана на входе перегородила им дорогу.

Кэмпбелл пришла в ярость, но не стала выяснять отношения с персоналом. В интервью изданию она сказала, что этот отвратительный инцидент напомнил ей, что борьба за равные права еще не окончена и ей нужно продолжать говорить о себе.

Она также отметила, что с радостью поможет новому поколению манекенщиц и хочет дать им совет: никогда не позволять унижать себя по причине своей уникальности.

«Я говорю им, никому не позволяйте пренебрежительно к вам относиться. Для этой работы вы должны быть сильными, смелыми, окружить себя близкими надежными людьми и нанять профессионального агента», — заявила модель.