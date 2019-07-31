Комбинезон Меган Маркл вызвал фурор в среде ее поклонниц

Фанатки начали раскупать очередную вещь «как у Меган», тем более по вполне доступной цене.

У стиля королевских особ множество подражателей. Поклонницы по всему миру дотошно анализируют каждый образ аристократок, чтобы попытаться воссоздать его для себя. Большая часть вещей, принадлежащих принцессам, как правило, стоит достаточно дорого. Особенно выделяется в этом вопросе Меган Маркл.

Если Кейт Миддлтон время от времени появляется во вполне доступных одежде и аксессуарах, то супруга принца Гарри предпочитает исключительно дорогие бренды, поэтому ее поклонницы в большей степени довольствуются только обсуждениями того или иного наряда.

Но в этот раз герцогиня по-настоящему удивила и обрадовала свой фан-клуб. В Сети появилось короткое видео, на котором Меган вместе с главным редактором Vogue Эдвардом Эннифулфом работает над номером.

На Маркл надет очень стильный черный комбинезон, выглядящий весьма лакшери. Тем не менее People отмечает, что это японский бренд GoWeave Essential и стоимость данной модели составляет всего 120 долларов.

Стоит напомнить, что на предыдущем фото из редакции Vogue Меган позирует в платье от Gucci стоимостью 4 тысячи долларов, так что комбинезон по-настоящему дешевая вещь для герцогини.

Издание отмечает, что данный комбинезон подходит женщинам любого размера и прекрасно скрывает недостатки фигуры. Очевидно, жена принца Гарри так и не пришла в форму после родов.