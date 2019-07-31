Британский журналист осудил Меган Маркл за выбор героев для Vogue

Меган Маркл семь месяцев кропотливо готовила сентябрьский выпуск британской версии журнала Vogue. Герцогиня отказалась позировать для обложки, отдав предпочтение редакторской работе. В журнале будут представлены истории 15 женщин, вдохновляющих ее и пытающихся изменить мир.

Так, в номере будут интервью с Мишель Обамой, актрисой-трансгендером Лаверной Кокс, доктором наук Джейн Гудолл и многими другими. Поклонники уже окрестили будущий журнал знаковым и революционным, однако не все согласны с таким мнением.

Известный британский журналист Пирс Морган назвал выбор Меган Маркл лицемерным, о чем написал в своем Twitter.

«Одной из «добрых и вдохновляющих» женщин-героинь Vogue Меган является Джамиля Джамиль, которая назвала Бейонсе стриптизершей, Майли Сайрус — вагиной без поддержки, а Риану и вовсе оскорбила нецензурно», — написал представитель прессы.

Однако Джамиля решила заступиться за Меган и не дать журналисту порочить свое имя. Она написала: «Я не стыжусь ошибок своей молодости, это часть меня. Но я расту над собой, а вы — старый, бесстыдный женоненавистник, неуместное пятно на нашей стране».

Стоит отметить, что Джамиля — актриса. В последнее время она прославилась тем, что публично осуждает знаменитостей, рекламирующих излишнюю худобу, средства, подавляющие аппетит, и другие БАДы для нездорового похудения.