79-летний Виторган объявил о поиске няни для полуторагодовалой Этель

Актер и его супруга Ирина Млодик до сих пор не могут отучить дочь от пустышки.

79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик воспитывают общую дочку Этель. Именитые родители девочки в буквальном смысле редко отпускают малютку с рук. Возлюбленная актера уже балует ребенка всевозможными крохотными нарядами: воздушные розовые платьица, розовые кофточки с цветочным принтом, даже зауженные джинсы, сшитые по детской ножке.

Примечательно, что Эммануилу Гедеоновичу до сих пор так и не удалось отучить полуторагодовалую Этель от пустышки. На личной страничке в Instagram актер обратился к верным почитателям, сообщив о том, что ищет опытную нянечку. Виторган решил проконсультироваться по данному вопросу и с другими звездными родителями, которым уже удалось подыскать помощницу в семью.

«Друзья, посоветуйте, кто знает… Ищем надежную няню», — отметил актер, попросив совета у Лолиты Милявской, Аллы Пугачевой, Ксении Алферовой, Ольги Кабо и других знаменитых друзей.

К слову, в свои 70 лет Примадонна неплохо справляется с 5-летними двойняшками Лизой и Гарри. Заботиться о детях певице помогает супруг — шоумен Максим Галкин. Алла Борисовна сочиняет для малышей детские песенки и рисует акварелью, а телеведущий читает отпрыскам сказки на ночь.