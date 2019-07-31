Елена Малышева предупредила об орудующих от ее имени мошенниках

Уже достаточное количество российских звезд и их поклонников оказались жертвами интернет-мошенников, которые выступают от имен знаменитостей и выманивают деньги. И остановить преступления в Сети не удается. Потому во всеоружии, со здоровой долей скепсиса должны быть обычные пользователи соцсетей.

В том числе к этому призывает известная телеведущая Елена Малышева, которая стала новым «прикрытием» преступников. Об этом телезвезда рассказала на своей странице в Instagram.

больше по теме Елена Малышева поделилась видео с годовалым внуком Маленький Артур поигрался с бабушкой накануне своего дня рождения.

По словам Елены, мошенники обещают «похудеть вместе с ней». Но это обман, поскольку все худеющие со звездой, делают это на официальном сайте ее проекта. Малышева просит всех столкнувшихся с обманом писать и звонить по оставленным адресам и телефонам.

Напомним, в разное время злоумышленники использовали в преступных целях имена таких звезд как Гарик Харламов, Лолита, Екатерина Стриженова и многие другие.

Внимательно ли вы относитесь к безопасности в интернете?