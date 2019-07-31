ЗВЕЗДЫ

Елена Малышева предупредила об орудующих от ее имени мошенниках

Преступники обещают похудение «вместе» со звездой.

Елена Малышева предупредила об орудующих от ее имени мошенниках
ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Уже достаточное количество российских звезд и их поклонников оказались жертвами интернет-мошенников, которые выступают от имен знаменитостей и выманивают деньги. И остановить преступления в Сети не удается. Потому во всеоружии, со здоровой долей скепсиса должны быть обычные пользователи соцсетей.

В том числе к этому призывает известная телеведущая Елена Малышева, которая стала новым «прикрытием» преступников. Об этом телезвезда рассказала на своей странице в Instagram.

По словам Елены, мошенники обещают «похудеть вместе с ней». Но это обман, поскольку все худеющие со звездой, делают это на официальном сайте ее проекта. Малышева просит всех столкнувшихся с обманом писать и звонить по оставленным адресам и телефонам.

Напомним, в разное время злоумышленники использовали в преступных целях имена таких звезд как Гарик Харламов, Лолита, Екатерина Стриженова и многие другие.

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Елена Малышева предупредила об орудующих от ее имени мошенниках
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