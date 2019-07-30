Британцы смели с полок вентилятор, как у Елизаветы II

Королевский эксперт Анджела Моллард приняла участие в утреннем шоу телевидения Австралии The Morning Show. Во время программы она завила, что Елизавета II куда более влиятельная королевская особа, нежели Кейт Миддлтон или Меган Маркл.

В качестве довода специалист привела железный аргумент: британцы буквально смели с полок «вентилятор Ее Величества» — кондиционер Dyson «с умножителем воздуха».

Бытовой прибор попал в объектив камер во время встречи королевы с премьер-министром на прошлой неделе.

Такого ажиотажа, похоже, компания-производитель и сама не ожидала. «Если помните, то на фото, где она встречается с Борисом Джонсоном, в углу стоял кондиционер Dyson. Так вот, он распродан», — цитирует эксперта Express.

«Многие теперь считают, что это произошло благодаря влиянию королевы. Но на самом деле, я думаю, это из-за того, что на прошлой неделе в Британии стояла ужасная жара», — продолжила Анджела.

«Впрочем, королева все равно более могущественная», — пошутила эксперт.

А как по-вашему, почему эта модель кондиционера стала пользоваться таким спросом?