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Президент FIA заверил, что Михаэль Шумахер по-прежнему смотрит «Формулу-1»

Глава Международной автомобильной федерации Жан Тодт поделился сведениями о состоянии здоровья знаменитого пилота.

Президент FIA заверил, что Михаэль Шумахер по-прежнему смотрит «Формулу-1»
Михаэль Шумахер продолжает бороться с последствиями травмы головы. Фото: Global Look Press

Фанаты Михаэля Шумахера по всему миру внимательно следят за состоянием здоровья своего кумира.

Жан Тодт, возглавляющий Международную автомобильную федерацию (FIA), дал интервью радио Radio Monte-Carlo, во время которого поделился свежей информацией о знаменитом пилоте.

Президент, который входит в круг близких друзей гонщика, рассказал, что у Шумахера наблюдается положительный сдвиг. Она также добавил, что они даже смотрели вместе гонки по телевизору.

«Я всегда осторожен в подобных оценках, но это правда. Мы смотрели гонки вместе с Михаэлем Шумахером в его доме в Швейцарии. Он не сдается и продолжает бороться», — заявил он.

Тодт также добавил, что трудности в общении с пилотом его очень печалят. «Его семья борется вместе с ним и, разумеется, наша дружба уже не может быть такой, как раньше. Он продолжает борьбу и его близкие тоже», — резюмировал глава FIA.

Жан часто ездит в Швейцарию, чтобы навестить Шумахера. Пилот не появляется на публике с 2013 года после несчастного случая в горах. Он получил травму головы, катаясь на лыжах, напоминает Daily Mail.

А вы думаете, Шумахер сможет выкарабкаться и вернуться к полноценной жизни?

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Михаэль Шумахерсостояние здоровьятравма головы

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Президент FIA заверил, что Михаэль Шумахер по-прежнему смотрит «Формулу-1»
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