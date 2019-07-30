Президент FIA заверил, что Михаэль Шумахер по-прежнему смотрит «Формулу-1»

Фанаты Михаэля Шумахера по всему миру внимательно следят за состоянием здоровья своего кумира.

Жан Тодт, возглавляющий Международную автомобильную федерацию (FIA), дал интервью радио Radio Monte-Carlo, во время которого поделился свежей информацией о знаменитом пилоте.

Президент, который входит в круг близких друзей гонщика, рассказал, что у Шумахера наблюдается положительный сдвиг. Она также добавил, что они даже смотрели вместе гонки по телевизору.

«Я всегда осторожен в подобных оценках, но это правда. Мы смотрели гонки вместе с Михаэлем Шумахером в его доме в Швейцарии. Он не сдается и продолжает бороться», — заявил он.

Тодт также добавил, что трудности в общении с пилотом его очень печалят. «Его семья борется вместе с ним и, разумеется, наша дружба уже не может быть такой, как раньше. Он продолжает борьбу и его близкие тоже», — резюмировал глава FIA.

Жан часто ездит в Швейцарию, чтобы навестить Шумахера. Пилот не появляется на публике с 2013 года после несчастного случая в горах. Он получил травму головы, катаясь на лыжах, напоминает Daily Mail.

А вы думаете, Шумахер сможет выкарабкаться и вернуться к полноценной жизни?