Каникулы в Греции: Волочкова не побоялась выйти в открытое море

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram поделилась первыми впечатлениями от отдыха в Греции, куда она отправилась вместе с любимым человеком. Танцовщица в первый же день вышла на катере в открытое море. Сопровождал ее, судя по всему, любимый, который и вел съемку.

«Прекрасно. Какие замечательные эмоции. На катере выйти вот так в открытое море. В такой красоте поплавать. Это то, о чем я мечтала. Люди, вы счастливы? Я за вас за всех поплаваю, обещаю. Небо-то какое. Не дай бог сейчас дождик будет. Потрясающе просто. Взять билет в один конец. Счастье», — заявила Анастасия Волочкова, которая пока не купила обратный билет в Россию.

больше по теме Волочкова на отдыхе в Греции планирует питаться салатными листьями Балерина с любимым облюбовали частную виллу друзей.

Под видеозаписью танцовщица написала: «Море радости, позитива, отдыха, хорошего настроения и любви!»

Отметим, что Анастасия Волочкова ранее рассказывала, что в Греции остановилась на частной вилле у своих друзей. При этом те, зная, что звезда практически ничего не ест, забили холодильник салатными листьями. Судя по всему, на отдыхе зелень станет основным блюдом балерины.