ЗВЕЗДЫ

Каникулы в Греции: Волочкова не побоялась выйти в открытое море

Балерина взяла билет в один конец.

Каникулы в Греции: Волочкова не побоялась выйти в открытое море
Волочкова вышла на катере в открытое море/globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram поделилась первыми впечатлениями от отдыха в Греции, куда она отправилась вместе с любимым человеком. Танцовщица в первый же день вышла на катере в открытое море. Сопровождал ее, судя по всему, любимый, который и вел съемку.

«Прекрасно. Какие замечательные эмоции. На катере выйти вот так в открытое море. В такой красоте поплавать. Это то, о чем я мечтала. Люди, вы счастливы? Я за вас за всех поплаваю, обещаю. Небо-то какое. Не дай бог сейчас дождик будет. Потрясающе просто. Взять билет в один конец. Счастье», — заявила Анастасия Волочкова, которая пока не купила обратный билет в Россию.

Под видеозаписью танцовщица написала: «Море радости, позитива, отдыха, хорошего настроения и любви!»

Отметим, что Анастасия Волочкова ранее рассказывала, что в Греции остановилась на частной вилле у своих друзей. При этом те, зная, что звезда практически ничего не ест, забили холодильник салатными листьями. Судя по всему, на отдыхе зелень станет основным блюдом балерины.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаГрециялюбимый человек

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Каникулы в Греции: Волочкова не побоялась выйти в открытое море
Интересно?
Поделись с друзьями: