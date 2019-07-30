Источник: Меган Маркл не справляется с сыном без помощи матери

Долгожданный ребенок принца Гарри и Меган Маркл появился на свет два месяца назад. Весь королевский двор и поклонники пары с нетерпением ожидали появления малыша Арчи, но больше всего к его рождению, несомненно, готовились его родители.

Меган и Гарри отремонтировали свой особняк Фрогмор, чтобы он был максимально безопасен для крошки. Герцогиня изучала много литературы по материнству и, наконец, у нее есть помощь няни. Лучшего и желать нельзя, не правда ли? Однако, по слухам, бывшей актрисе очень непросто дается родительство и она плохо справляется с малышом без помощи матери.

Как сообщает Express со ссылкой на источник во Фрогмор-коттедже, Меган и Дория очень близки. Она единственный член семьи, с которым герцогиня сохранила отношения после замужества. Миссис Рэгланд постоянно поддерживает дочь, старается приезжать почаще и, конечно, у нее есть отдельная комната в особняке.

Дория провела с Меган первое время после появления Арчи на свет и учила дочь быть хорошей матерью.

«Дория оказала большую помощь и Меган, и своему маленькому внуку», — заявил инсайдер.

Но все же у матери Меган своя жизнь и она не может бросать все по первому зову дочери и лететь в Лондон. Поэтому августейшая пара решила приобрести недвижимость в Штатах, благодаря чему Меган сможет чаще видеться с матерью.

«Будет ли она переезжать в новый дом — ее дело, но она всегда сможет пожить в нем какое-то время с Меган и малышом», — заключил источник.