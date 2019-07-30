ЗВЕЗДЫ

Источник: Меган Маркл не справляется с сыном без помощи матери

Дория Рэгланд оказывает дочери серьезную поддержку.

Источник: Меган Маркл не справляется с сыном без помощи матери
Меган Маркл не справляется с ролью матери без помощи Дории Фото: Globallookpress.com

Долгожданный ребенок принца Гарри и Меган Маркл появился на свет два месяца назад. Весь королевский двор и поклонники пары с нетерпением ожидали появления малыша Арчи, но больше всего к его рождению, несомненно, готовились его родители.

Меган и Гарри отремонтировали свой особняк Фрогмор, чтобы он был максимально безопасен для крошки. Герцогиня изучала много литературы по материнству и, наконец, у нее есть помощь няни. Лучшего и желать нельзя, не правда ли? Однако, по слухам, бывшей актрисе очень непросто дается родительство и она плохо справляется с малышом без помощи матери.

Как сообщает Express со ссылкой на источник во Фрогмор-коттедже, Меган и Дория очень близки. Она единственный член семьи, с которым герцогиня сохранила отношения после замужества. Миссис Рэгланд постоянно поддерживает дочь, старается приезжать почаще и, конечно, у нее есть отдельная комната в особняке.

Дория провела с Меган первое время после появления Арчи на свет и учила дочь быть хорошей матерью.

«Дория оказала большую помощь и Меган, и своему маленькому внуку», — заявил инсайдер.

Но все же у матери Меган своя жизнь и она не может бросать все по первому зову дочери и лететь в Лондон. Поэтому августейшая пара решила приобрести недвижимость в Штатах, благодаря чему Меган сможет чаще видеться с матерью.

«Будет ли она переезжать в новый дом — ее дело, но она всегда сможет пожить в нем какое-то время с Меган и малышом», — заключил источник.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Арчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзорБританская королевская семьяДория РагландМеган МарклМеган Маркл после родовМеган Маркл последние новостиМеган Маркл сегодняМеган Маркл. Фото

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Источник: Меган Маркл не справляется с сыном без помощи матери
Интересно?
Поделись с друзьями: