Сын Натальи Подольской растрогал маму скромным подарком

В июне сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отметил пятилетие. Несмотря на занятость на работе, звездные родители стараются проводить с Артемием как можно больше времени.

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Недавно сын порадовал певицу небольшим, но трогательным подарком. На странице Подольской в Instagram появился снимок, на котором запечатлен одуванчик, стоящий в маленьком стакане.

«Сынок подарил», – похвалилась поклонникам Наталья.

Подписчики, конечно, порадовались за артистку, у которой подрастает такой заботливый наследник. «Самый шикарный букет, который может быть в жизни», «Настоящий маленький мужчина, молодец», «Молодец! Хороший мальчик!», «Мамино солнышко! Джентльмен», «Самый лучший подарок», – пишут комментаторы блога.

Напомним, в честь дня рождения сына Подольская и Пресняков исполнили его заветную мечту. Артемий давно хотел лично познакомиться с героями его любимых фильмов и наконец смог это сделать на вечеринке, которую организовали родители. На праздник пришли маленькие гости мальчика, а также Бамблби, Человек-паук и Капитан Америка — последних сыграли аниматоры.