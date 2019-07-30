«Это грабеж!»: Елена Воробей решила худеть с помощью криополиза

52-летняя Елена Воробей называет себя «маленьким хоббитом»: ее вес при росте 158 см равен 57 килограммам, при этом артистка часто жалуется на склонность к полноте и испытывает на себе разные типы диет. Отпуск Елена провела в прекрасной Черногории, но и там не дала себе возможности расслабиться. Она опубликовала фото в Instagram на фоне моря и гор и пожаловалась на полноту.

«В Черногории солнце. Но, увы, поздновато. Я пакую чемодан и на Москву. Говорят, в Москве холодрыга. Что ж, криолиполиз нынче в моде, будем холодом выжигать нагуляный жирок. Кстати, кто-нибудь пробовал на себе эту процедуру? Знаю, что стоит она сумасшедших денег: пять тысяч за одну проблемную зону. А если я вся сплошная проблемная зона? Это же грабеж! Дешевле рвануть в Заполярье и там вдоволь бесплатно морозиться», — с юмором подписала фото Воробей.

Коллеге тут же ответил юморист Сергей Дроботенко: «Ленусь, у меня дешевле. Я использую только свежий иней. Кроме того, предлагаю по уникальной методике сосулетерапию. Ты сколько раз была у меня в гостях, но ни разу не посетила морозильную камеру в холодильнике. Она свободна для тебя. Это бонусом. При желании могу выслать список тех, кто уже прошел через мои руки. Список называется «Отмороженные знаменитости».

Ранее Воробей похвасталась, что в Черногории впервые села на мотоцикл.