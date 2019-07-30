Елизавета II посоветовала Меган Маркл отдохнуть в Шотландии

Именно в этой стране в замке Балморал члены королевской семьи традиционно проводят два последних летних месяца.

Члены королевской семьи традиционно проводят два последних летних месяца в замке Балморал, в Шотландии. Туда уже отправилась Ее Величество с супругом, принц Чарльз с Камиллой Корнуольской, и вскоре к ним присоединится принцесса Евгения с мужем.

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Но что же внуки королевы, где они собираются отдохнуть перед наступлением холодов? Принц Уильям с Кейт Миддлтон и детьми отказался провести лето в родовом гнезде и отправился с семьей на Карибские острова, чтобы дети насладились отдыхом у моря.

А вот принц Гарри с Меган Маркл, вероятно, присоединятся к ее величеству уже в ближайшее время. Как сообщает Express со ссылкой на источник во дворце, королева очень обеспокоена тем, что Меган много работала в последнее время, и настаивает, чтобы она отдохнула в Шотландии вместе с ней.

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Кроме того, по словам инсайдера, Елизавета мечтает провести больше времени со своим самым младшим правнуком и рассчитывает, что в Балморале они семейным кругом отметят день рождения Меган, который будет уже совсем скоро, 8 августа.