ЗВЕЗДЫ

Елизавета II посоветовала Меган Маркл отдохнуть в Шотландии

Именно в этой стране в замке Балморал члены королевской семьи традиционно проводят два последних летних месяца.

Елизавета II посоветовала Меган Маркл отдохнуть в Шотландии
Меган Маркл возможно проведет остаток лета в обществе королевы Фото: Eastnews

Члены королевской семьи традиционно проводят два последних летних месяца в замке Балморал, в Шотландии. Туда уже отправилась Ее Величество с супругом, принц Чарльз с Камиллой Корнуольской, и вскоре к ним присоединится принцесса Евгения с мужем.

Но что же внуки королевы, где они собираются отдохнуть перед наступлением холодов? Принц Уильям с Кейт Миддлтон и детьми отказался провести лето в родовом гнезде и отправился с семьей на Карибские острова, чтобы дети насладились отдыхом у моря.

А вот принц Гарри с Меган Маркл, вероятно, присоединятся к ее величеству уже в ближайшее время. Как сообщает Express со ссылкой на источник во дворце, королева очень обеспокоена тем, что Меган много работала в последнее время, и настаивает, чтобы она отдохнула в Шотландии вместе с ней.

Кроме того, по словам инсайдера, Елизавета мечтает провести больше времени со своим самым младшим правнуком и рассчитывает, что в Балморале они семейным кругом отметят день рождения Меган, который будет уже совсем скоро, 8 августа.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Арчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзорБританская королевская семьяЕлизавета IIКоролева Елизавета IIМеган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл последние новостиМеган Маркл сегодня

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Елизавета II посоветовала Меган Маркл отдохнуть в Шотландии
Интересно?
Поделись с друзьями: