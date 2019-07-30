Меган не веган: герцогиню Сассекскую «уличили» в употреблении мяса

Вокруг персоны Меган Маркл ходит масса слухов и, если некоторые из них звучат порой фантастически, то другие выглядят вполне правдоподобно. Например, все знают, что герцогиня придерживается веганской диеты и увлекается йогой.
Многие источники, приближенные к королевской особе, неоднократно упоминали, что супруга принца Гарри не употребляет в пищу животный белок, а ее рацион составляет преимущественно овощи и злаки. Более того, появилась информация, что Меган намерена составить вегетарианское меню для своего маленького сына Арчи, когда он сможет есть обычную пищу.
Но оказывается, все это было неправдой и проговорилась об этом сама Меган. В сентябрьском номере Vogue, который выйдет под ее редактурой, будет интервью с Мишель Обамой. На сайте глянцевого издания опубликована предыстория беседы герцогини с бывшей первой леди США от лица самой Маркл.
«Итак, сидя за ланчем с куриными тако я спросила Мишель, согласна ли она помочь мне в этом невероятном секретном проекте», — написала Меган.
Стоит уточнить, что тако — национальная еда южноамериканских народов, состоящая из мяса с овощами, завернутых в кукурузную лепешку.
Выходит все разговоры о вегетарианстве Меган оказались фейком, но справедливости ради, она никогда не подтверждала этих слухов официально.
Еще до замужества с принцем Гарри она однажды сказала: «Я стараюсь питаться осознанно, следить за тем, что я ем, правда, во время съемок это не всегда удается».
Вероятно, пресса ухватилась за эти словам и выстроили на них «теорию веганского заговора». Но с другой стороны, кто сказал, что нельзя осознанно питаться мясом.
Как вы считаете, полезна ли для здоровья вегетарианская диета или без мяса человеку не обойтись?