Меган не веган: герцогиню Сассекскую «уличили» в употреблении мяса

Герцогиня сама проговорилась об этом.

Вокруг персоны Меган Маркл ходит масса слухов и, если некоторые из них звучат порой фантастически, то другие выглядят вполне правдоподобно. Например, все знают, что герцогиня придерживается веганской диеты и увлекается йогой.

больше по теме Ничего не выйдет: Елизавета II не позволит Меган Маркл вырастить ребенка вегетарианцем В британском королевском семействе разгорелся новый конфликт.

Многие источники, приближенные к королевской особе, неоднократно упоминали, что супруга принца Гарри не употребляет в пищу животный белок, а ее рацион составляет преимущественно овощи и злаки. Более того, появилась информация, что Меган намерена составить вегетарианское меню для своего маленького сына Арчи, когда он сможет есть обычную пищу.

Но оказывается, все это было неправдой и проговорилась об этом сама Меган. В сентябрьском номере Vogue, который выйдет под ее редактурой, будет интервью с Мишель Обамой. На сайте глянцевого издания опубликована предыстория беседы герцогини с бывшей первой леди США от лица самой Маркл.

«Итак, сидя за ланчем с куриными тако я спросила Мишель, согласна ли она помочь мне в этом невероятном секретном проекте», — написала Меган.

Стоит уточнить, что тако — национальная еда южноамериканских народов, состоящая из мяса с овощами, завернутых в кукурузную лепешку.

Выходит все разговоры о вегетарианстве Меган оказались фейком, но справедливости ради, она никогда не подтверждала этих слухов официально.

Еще до замужества с принцем Гарри она однажды сказала: «Я стараюсь питаться осознанно, следить за тем, что я ем, правда, во время съемок это не всегда удается».

больше по теме Принц Гарри может серьезно поссориться с Меган Маркл Причина разногласий — в излишне современных методах воспитания сына герцогиней.

Вероятно, пресса ухватилась за эти словам и выстроили на них «теорию веганского заговора». Но с другой стороны, кто сказал, что нельзя осознанно питаться мясом.

Как вы считаете, полезна ли для здоровья вегетарианская диета или без мяса человеку не обойтись?