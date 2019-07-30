ЗВЕЗДЫ

«Взгляд»: Лиза Боярская опубликовала художественное фото

Гуляя по улицам Лондона, актриса искала вдохновение для воплощения роли в спектакле «Три сестры».

«Взгляд»: Лиза Боярская опубликовала художественное фото
Елизавета Боярская/instagram.com/lizavetabo/

В светской среде не редки приятельские и даже дружеские отношения между актерами и фотографами, которые постоянно вращаются в орбите звезд, снимая и документируя жизнь знаменитостей. Иногда дружба перерастает в любовь и брак, как случилось с актрисой и певицей Полиной Гагариной и фотографом Дмитрием Исхаковым.

Дружба, а не не любовь связывает актрису Елизавету Боярскую и фотохудожника Игоря Смольникова. Он периодически сопровождает звезду в зарубежных поездках, делая различные снимки Лизы. Одну из фоторабот мастера Боярская опубликовала на своей странице в соцсети.

В середине лета Елизавета побывала в Англии с труппой Малого драматического театра. Британской публике показали спектакль Льва Додина «Три сестры», в котором актриса исполнила одну из главных ролей. Видимо, гуляя по улицам Лондона до начала театрального действа, Лиза внутренне готовилась к исполнению роли, что и отразилось на фото: настолько сильным и проникновенным оказался ее взгляд.

«Взгляд. Погуляли с Игорем Смольниковым до спектакля по Лондону. Фото, кофе, душевные разговоры. Все как мы любим», — подписала кадр актриса в Instagram.

Кстати, британцы не первый раз имели возможность оценить творчество известного российского режиссера Льва Додина. В прошлом году в одном из лондонских театров прошли сразу два спектакля, поставленные народным артистом России: «Жизнь и судьба» по роману Василия Гроссмана и «Дядя Ваня» по пьесе Антона Павловича Чехова.

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Лиза БоярскаяМалый театрПолина Гагарина

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«Взгляд»: Лиза Боярская опубликовала художественное фото
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