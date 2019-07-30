ЗВЕЗДЫ

Празднование юбилея Крутого завершилось шикарным тортом и салютом

Праздник в честь 65-летия композитора прошел в турецком Бодруме.

Празднование юбилея Крутого завершилось шикарным тортом и салютом
Игорь Крутой/instagram.com/igorkrutoy65/

Игорь Крутой традиционно отмечает собственные юбилеи на широкую ногу. Впрочем, нынешние торжества, приуроченные в 65-летию композитора, превзошли роскошью предыдущие праздники.

Игорь Яковлевич собрал на курорте Бодрум в Турции друзей и родных, а также весь цвет отечественного шоу-бизнеса. На своей странице в социальной сети Крутой делал подробные видео- и фотоотчеты с личного праздника. И в одном из последних роликов можно увидеть невероятных размеров и красоты торт.

Кулинарный шедевр был выполнен в восточном стиле. Ярусы огромного десерта смотрелись как разноцветные турецкие подушки, на которых лежал виноград и сладости.

Юбилейный торт попробовали Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Татьяна Навка, Анна Нетребко, Жасмин, Юрий Антонов, Николай Басков, Александр Серов.

Звездные гости устроили для именинника мини-концерт, зажигали всю ночь на танцполе под открытым небом. Завершился праздник грандиозным салютом, ярко осветившим небо Турции.

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Тэги:

Александр СеровАнна НетребкоЖасмин Юрий АнтоновИгорь КрутойЛев ЛещенкоТатьяна НавкаФилипп Киркоров

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Празднование юбилея Крутого завершилось шикарным тортом и салютом
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