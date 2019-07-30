Елизавета II может подарить Гарри и Меган еще один дом

Королевский автор Фил Дампье уверен, что королева «непременно» отпишет герцогу и герцогине Сассекским еще одну резиденцию.

Меган Маркл и принц Гарри могут получить от королевы щедрый подарок — еще одну резиденцию. В этом убежден королевский автор Фил Дампье. Речь идет о летней резиденции для Сассексов.

Так как сама королева на каникулы уезжает в шотландский замок Балморал, принц Уильям и Кейт Миддлтон — в Анмер Холл в Норфолке, то и Гарри с Меган понадобится такая же «дача», хотя их виндзорский дом Фрогмор и имеет статус «полу-сельского».

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По мнению эксперта, королева Елизавета II «непременно» сделает внуку такой подарок. «Скорее всего дом будет в Котсуолдсе (западной части центральной Англии, главным образом на территории графств Оксфордшир и Глостершир, прим. ред.)», — говорит он.

«Там живут друзья Меган, так что я уверен, что она предпочтет именно эту местность, а не Норфолк», — поясняет он. Кроме этого, ранее пара уже снимала там дом.

При этом Дампье отмечает, что после скандала с Фрогмором Меган и Гарри сейчас не будут спешить заполучить еще и летнюю резиденцию, пишет Express.