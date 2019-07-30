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Орбакайте прошлась по улицам Праги, вспомнив свой старый хит

Будучи в Чехии, певица вспомнила места, где 20 лет назад она снималась в клипе на песню «Без тебя».

Орбакайте прошлась по улицам Праги, вспомнив свой старый хит
Кристина Орбакайте/instagram.com/orbakaite_k/

Кристина Орбакайте недавно побывала в столице Чехии. На улицах Праги в 1996 году снимался клип на хит певицы «Без тебя». Прогуливаясь нынешним летом по улицам древнего города, Орбакайте оказалась на месте съемок, и этот случай вдохновил ее создать мини-ролик, сравнив себя с прежней, молодой 25-летней Кристиной.

На видео зрители одновременно видят клип, снимавшийся 23 года назад, и видеонарезку, относящуюся к современной поездке Орбакайте в Прагу. Ролик свидетельствует, что за долгие годы внешность Кристины и даже ее стиль мало изменились.

«Когда недавно я была в Праге, прогуливаясь, я оказалась в том самом месте, где снимали клип «Без тебя». Вспомнила, как это было!», — написала певица в подписи к ролику в Instagram.

Интересно, что создание песни связано с полукриминальной историей. Написал ее поэт Константин Арсенев, с которым Кристину познакомил Владимир Пресняков, предложив сделать для нее песню. Вместе с композитором Игорем Зубковым они написали два хита для Кристины «Танго втроем» и «Без тебя».

В то время Арсенев встречался с одной девушкой, и как-то утром, пока она спала, он написал припев и первый куплет песни «Без тебя». А девушка, как оказалось, задолжала за квартиру. И в тот момент, когда поэт читал ей текст будущего хита, несколько кавказцев, вооруженных дубинками, выламывали дверь в квартиру.

Влюбленных выгнали, они поехали к поэту домой, и уже там он дописал второй куплет. «Мелодия к «Без тебя» мне, кстати, не очень нравилась: «джодассеновский» припевчик запоминается, а вот куплеты длинные, монотонные — можно было сделать и лучше», — приводит слова Арсенева Hello!.

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Тэги:

Владимир ПресняковКонстантин АрсеневКристина Орбакайте

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Орбакайте прошлась по улицам Праги, вспомнив свой старый хит
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