«Ты или на виду, или в тени»: королевский эксперт подверг критике Маркл

Кэролайн Фрост считает, что герцогиня Сассекская, выбрав персон для спецвыпуска Vogue, слишком явно и резко выразила свои политические и жизненные взгляды.

Самая громкая новость последних дней — выход нового выпуска британского Vogue в сентябре. Причина в причастности к этому номеру Меган Маркл. Она выступит в роли приглашенного редактора издания.

Казалось бы, герцогиня сделала огромную работу. Будучи матерью младенца, она самоотверженно выделяла время для того, чтобы собрать истории 15 женщин, меняющих мир и вдохновляющих других. Но тем не менее, британцы снова остались недовольны супругой принца Гарри.

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В чем же дело на этот раз? Королевский эксперт Кэролайн Фрост заявила, что нынешняя позиция Меган выглядит очень странной и неискренней. Сперва герцогиня боролась за приватность, а теперь открыто выражает свои взгляды на страницах популярного глянцевого издания.

«Работа над журналом показала все ее позиции, включая политические взгляды. Мне кажется, немного нечестно выставлять себя такой открытой после того, как ты кричала: никаких фотографий Арчи, закрытые крестины и оставьте мне мою частную жизнь. Надо бы определиться», — приводит слова эксперта Express.

Она подчеркнула, что беседовала с Маркл, герцогиня показалась ей очень умной, обаятельной и дружелюбной. По ее словам, после карьеры актрисы наверняка не так просто перестроиться и начать жить «по-королевски». Видимо, этим и объясняется ее нынешняя позиция.

«Мне кажется, она просто не понимает, что нельзя спрятать что-то одно и показывать что-то другое, то, что ты согласен показать. Ты или на виду, или в тени, третьего не дано», — заключила Фрост.