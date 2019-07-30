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Юная красавица: Лиза Галкина показала роскошь золотистых локонов

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой облачилась в платье, расшитое серебром.

Юная красавица: Лиза Галкина показала роскошь золотистых локонов
Лиза Галкина/instagram.com/maxgalkinru/

«Все Лизы как Лизы, а она — суперзвезда» — не зря такую песню однажды исполнил детский коллектив в эфире телешоу «Прямой эфир». Пародию на песню Светланы Лободы посвятили тогда еще 4-летней дочери Пугачевой и Галкина. Лиза растет, ей исполнилось 5, и она продолжает оправдывать звание суперстар.

Каждый новый имидж девочки вызывает не меньший интерес, чем образы знаменитой мамы — Аллы Борисовны Пугачевой. На свежем фото, появившемся в сети, Лиза предстала, по разным отзывам и определениям пользователей, Русалочкой и принцессой.

На фото девочка стоит с распущенными золотистыми волосами в платье, расшитом кружевом и серебряными нитками.

В сети появилось и свежее видео с участием Лизы, на котором она в ярко-розовом длинном платье играет в саду.

Максим Галкин в одном из интервью рассказывал, что с детства готовит своих малышей к славе. Из-за высокого статуса родителей и внимания прессы им не удастся избежать ее ни при каком раскладе, поэтому он и Алла Пугачева решили взять ситуацию под контроль.

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Алла ПугачеваЛиза ГалкинаМаксим ГалкинСветлана Лобода

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Юная красавица: Лиза Галкина показала роскошь золотистых локонов
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