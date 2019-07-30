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В продаже снова появились «лепестковые» серьги Кейт Миддлтон

Стоимость ювелирного украшения составляет всего десять долларов.

В продаже снова появились «лепестковые» серьги Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон предпочитает украшения по демократичной цене. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон сделала выбор в пользу летнего шика, когда появилась на фестивале садов в Хэмптоне,прошедшем чуть ранее в этом году.

Герцогиня Кембриджская надела бирюзовое платье с геометрическим принтом от Sandro. Довершили образ женственные серьги в виде розовых лепестков.

На сайте, где продается это украшение, описание гласит, что серьги с подвесками Polly Petal «украшены драгоценными камнями розового цвета и несомненно привлекут внимание к их обладательнице».

Перламутровые лепестки сережек окаймлены золотистым ободком. При этом цена украшения весьма демократична — изделие стоит всего 10 долларов или 633 рубля.

Примечательно, что после того, как Кейт пришла в этих серьгах на садовое мероприятие, то поклонницы герцогини тут же раскупили их на сайте производителя.

Хорошая новость заключается в том, что изделие снова появилось в продаже. Однако модницам стоит поторопиться — судя по предыдущему опыту, в «зоне доступа» сережки долго не останутся, пишет The Sun.

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В продаже снова появились «лепестковые» серьги Кейт Миддлтон
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