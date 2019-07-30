ЗВЕЗДЫ

«Моя суперкоманда»: Эмин опубликовал фото со своими детьми

После завершения в Баку фестиваля «Жара» музыкант вернулся к обязанностям заботливого папы.

«Моя суперкоманда»: Эмин опубликовал фото со своими детьми
Эмин Агаларов/instagram.com/eminofficial/

Середина лета для музыканта, бизнесмена и организатора музыкального фестиваля в Азербайджане Эмина уже который год выдается жаркой. В этом году мероприятие, как всегда, собрало многих российских и международных звезд.

Эмин был занят с утра до ночи, держался в центре событий и уделить время детям не удавалось. Но после «Жары» певец сразу вернулся к обязанностям заботливого папы. В Instagram Эмина появилось трогательное фото: музыкант сделал селфи в окружении троих детей: 11-летних Али и Микаила и 5-летней Амины.

«Моя суперкоманда», — написал в подписи Эмин, тем самым намекая на то, что дочь и сыновья вдохновляли его во время фестиваля и тем самым тоже вносили свой вклад в то, чтобы главный праздник их отца прошел на высоком уровне.

У Эмина есть еще одна дочь Афина от второй жены Алены Гавриловой (первая супруга музыканта — Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана), малышке нет пока и года.

То, что Эмину на фестивале приходилось не просто и ему требовалась моральная поддержка, — очевидно.  Агаларов по традиции лично встречал звёзд в аэропорту – и днём, и ночью. Старался развлекать и заботиться о своих гостях вплоть до мелочей.

Свое радушие Эмин демонстрировал и на закрытой вечеринке, завершающей событие. На следующее утро после тусовки знаменитости весь день приходили в чувство, лежа у бассейна прибрежного отеля. Из всех звезд лишь у Ольги Бузовой хватило сил освоить водные аттракционы.

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Тэги:

дети звездзвездные детиФестиваль "Жара-2019"Эмин

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«Моя суперкоманда»: Эмин опубликовал фото со своими детьми
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