«Моя суперкоманда»: Эмин опубликовал фото со своими детьми

Середина лета для музыканта, бизнесмена и организатора музыкального фестиваля в Азербайджане Эмина уже который год выдается жаркой. В этом году мероприятие, как всегда, собрало многих российских и международных звезд.

Эмин был занят с утра до ночи, держался в центре событий и уделить время детям не удавалось. Но после «Жары» певец сразу вернулся к обязанностям заботливого папы. В Instagram Эмина появилось трогательное фото: музыкант сделал селфи в окружении троих детей: 11-летних Али и Микаила и 5-летней Амины.

«Моя суперкоманда», — написал в подписи Эмин, тем самым намекая на то, что дочь и сыновья вдохновляли его во время фестиваля и тем самым тоже вносили свой вклад в то, чтобы главный праздник их отца прошел на высоком уровне.

У Эмина есть еще одна дочь Афина от второй жены Алены Гавриловой (первая супруга музыканта — Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана), малышке нет пока и года.

То, что Эмину на фестивале приходилось не просто и ему требовалась моральная поддержка, — очевидно. Агаларов по традиции лично встречал звёзд в аэропорту – и днём, и ночью. Старался развлекать и заботиться о своих гостях вплоть до мелочей.

Свое радушие Эмин демонстрировал и на закрытой вечеринке, завершающей событие. На следующее утро после тусовки знаменитости весь день приходили в чувство, лежа у бассейна прибрежного отеля. Из всех звезд лишь у Ольги Бузовой хватило сил освоить водные аттракционы.