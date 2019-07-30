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Меган Маркл призвали отказаться от дорогих французских брендов

Инициатива исходит от британских дизайнеров, которые искренне не понимают выбор герцогини, учитывая ее статус в Британии.

Меган Маркл призвали отказаться от дорогих французских брендов
Меган Маркл попросили отказаться от дорогой французской одежды Фото: Globallookpress.com

Чуть больше года понадобилось Меган Маркл, чтобы обойти Кейт Миддлтон и присвоить себе звание самой стильной королевской особы. Супругу принца Гарри отличает внимание к деталям и знание современных трендов, это делает все ее образы запоминающимися и неповторимыми.

Но британцы все еще недовольны герцогиней и это уже не удивительно, не так ли? На этот раз Меган осудили за непатриотичный выбор нарядов. Модный эксперт Лиззи Зита утверждает, что звание «иконы стиля королевской семьи» ко многому обязывает, в частности, необходимо уделять больше внимания английским брендам.

«Вы нужны нам, Меган, вы нужны британским дизайнерам. Обратите на них внимание, не нужно постоянно носить Dior. Да, Dior классный, вне всякого сомнения, но он француз. А нам так необходимо, чтобы вы представляли британскую моду всему миру», — приводит слова эксперта Sky news.

Другой дизайнер Дэвид Эммануэль, который принимал участие в создании свадебного платья принцессы Дианы, солидарен с коллегой.

«Герцогиня Сассекская на свадьбе была неотразима, но это было платье Givenchy. Мне очень грустно смотреть на такое. Я искренне считаю, что британские аристократы должны поддерживать британских дизайнеров», — заявил он.

Стоит отметить, что Меган действительно отдает предпочтение таким французским лейблам, как Gucci, Dior и Givenchy. Но она также носит одежду британских марок — Stelle Mccartney, Victoria Beckham, Carolina herrera и других.

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Меган Маркл призвали отказаться от дорогих французских брендов
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