Кудрявцева поздравила Игоря Крутого с юбилеем шуточным видеоклипом

Телеведущая придумала историю про индианку и двух ее ухажеров — богатого и бедного.

Игорь Крутой широко отмечает юбилей. Лично и с помощью социальных сетей именинника поздравили многие звезды. Отметилась и телеведущая Лера Кудрявцева, разместив на своей странице в Instagram шуточный клип на песню Александра Серова «Ты меня любишь». Музыку к этом хиту написал Игорь Крутой.

Лера создала историю в стиле Болливуда, нарядившись в индианку. Ее героиня разрывается между двумя ухажерами, один из которых, судя по богатой одежде, раджа, а другой бедняк. Однако остается загадкой, кого именно выбрала Лера, богатого или бедного.

«Игорь Яковлевич, с днем рождения еще раз! Спасибо вам за все! Будьте счастливы каждую минуту. Бесконечно люблю», — подписала ролик Лера.

Подписчикам креатив Леры пришелся по душе. «Оригинально, молодцы!», «Веселые и классные!», «Розовое сари тебе идет!» — таков был вердикт зрителей.

Отметим, что это не первый, созданный Лерой шуточный клип. Однажды Кудрявцева вместе с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым записали видео на песню Сергея Лазарева. Воспользовавшись приложением смартфона, Лера и Игорь создали забавный ролик на сингл «В самом сердце». Тогда телеведущая также поделилась с фанатами в сети своей находкой для поднятия настроения.