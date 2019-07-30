ЗВЕЗДЫ

Кудрявцева поздравила Игоря Крутого с юбилеем шуточным видеоклипом

Телеведущая придумала историю про индианку и двух ее ухажеров — богатого и бедного.

Кудрявцева поздравила Игоря Крутого с юбилеем шуточным видеоклипом
Лера Кудрявцева и Игорь Крутой/instagram.com/leratv/

Игорь Крутой широко отмечает юбилей. Лично и с помощью социальных сетей именинника поздравили многие звезды. Отметилась и телеведущая Лера Кудрявцева, разместив на своей странице в Instagram шуточный клип на песню Александра Серова «Ты меня любишь». Музыку к этом хиту написал Игорь Крутой.

Лера создала историю в стиле Болливуда, нарядившись в индианку. Ее героиня разрывается между двумя ухажерами, один из которых, судя по богатой одежде, раджа, а другой бедняк. Однако остается загадкой, кого именно выбрала Лера, богатого или бедного.

«Игорь Яковлевич, с днем рождения еще раз! Спасибо вам за все! Будьте счастливы каждую минуту. Бесконечно люблю», — подписала ролик Лера.

Подписчикам креатив Леры пришелся по душе. «Оригинально, молодцы!», «Веселые и классные!», «Розовое сари тебе идет!» — таков был вердикт зрителей.

Отметим, что это не первый, созданный Лерой шуточный клип. Однажды Кудрявцева вместе с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым записали видео на песню Сергея Лазарева. Воспользовавшись приложением смартфона, Лера и Игорь создали забавный ролик на сингл «В самом сердце». Тогда телеведущая также поделилась с фанатами в сети своей находкой для поднятия настроения.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр СеровИгорь КрутойИгорь МакаровЛера КудрявцеваСергей Лазарев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кудрявцева поздравила Игоря Крутого с юбилеем шуточным видеоклипом
Интересно?
Поделись с друзьями: