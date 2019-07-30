ЗВЕЗДЫ

Меган Маркл проявила скромность при подписании договора с Vogue

Герцогиня в переписке с главным редактором журнала подписывалась без указания титула, нарушая королевский протокол. Впрочем, главный редактор издания придерживается иного мнения.

Меган Маркл проявила скромность при подписании договора с Vogue
Меган Маркл стесняется своего высокого титула Фото: Reuters

Меган Маркл часто обвиняют в излишнем снобизме. Британцы утверждают, что у супруги принца Гарри чересчур «звездное» поведение. Но возможно дело не в гордыне, а в смущении. Быть может, бывшая актриса не была готова так сразу стать королевской особой.

В настоящее время Меган работает над сентябрьским выпуском журнала Vogue. По словам главреда Эдварда Эннифула, идея такой глобальной работы над журналом принадлежит именно герцогине, он же просто хотел украсить обложку ее портретом.

Они переписывались и Эдвард очень смутился, увидев, как супруга принца Гарри подписывает свои письма.

«В конце своего письма она просто ставила букву «М». Ни фамилии, ни титула, ничего больше. Только одна буква», — приводит слова Эннифула Express.

Издание отмечает, что согласно королевскому протоколу, все члены венценосной семьи обязаны подписываться полным именем и полным титулом. Зачастую это отнимает изрядное количество времени, но с другой стороны никто не обещал, что жизнь при дворе будет простой.

Главный редактор Vogue выразил предположение, что Меган просто хочет оставаться собой, чтобы люди принимали ее, а не ее положение в обществе. Он также признался, что ему симпатичен поступок герцогини.

«Когда вы знаете о ком-то преимущественно из таблоидов, слишком велика вероятность разочарования. С Меган все было не так, она превзошла все мои ожидания. Заключение с ней договора на приглашенную редактуру было лучшей сделкой за историю журнала», — заключил он.

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Меган Маркл проявила скромность при подписании договора с Vogue
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