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Безрукова вспомнила, как Табаков попросил ее из своего театра

В знаменитой «Табакерке» она проработала всего четыре месяца.

Безрукова вспомнила, как Табаков попросил ее из своего театра
Табаков отправил Безрукову искать счастья в другом месте/globallookpress.com

Актриса Ирина Безрукова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Она вспомнила, как много лет назад окончила Ростовское училище искусств и приехала в Москву, где ей, как она считала, сразу же улыбнулась удача. Ее пригласили в знаменитый  театр «Табакерка».

Ирина Безрукова. Фото
Ирина Безрукова не смогла закрепиться в «Табакерке»/globallookpress.com

«Это был как раз момент расцвета театра. Я четыре месяца играла в спектакле «Обыкновенная история». Как позже выяснилось, руководитель театра Олег Табаков поставил задачу найти на четыре месяца актрису, потому что одна из его подопечных легла на операцию. В итоге спустя четыре месяца мне сказали, что я больше не нужна. Просто в театре не оказалось свободных ставок. Актриса, которую я замещала, вернулась в строй», — заявила Ирина Безрукова.

По словам актрисы, она верила, что останется в театре, потому что считала себя очень талантливой. Однако во время разговора Табаков пожелал ей удачи. Он сказал, что у него в театре на каждую роль по одной актрисе и отправил искать счастья в другом месте. «Он мне сказал, что всем актерам надо кормить семьи. Добавил, что у меня все сложится хорошо. С этим напутствием я, можно сказать, и вышла в жизнь», — сказала актриса.

Звезда также отметила, что ее отец, которого она в последний раз видела в 17 лет, пытался ее отговорить от поступления в театральный вуз. Он рассказал ей о многих подводных течениях и говорил, что профессия, которую она хочет выбрать, очень опасна. Особенно для девушки. За это Ирина Безрукова очень ему благодарна. некоторые моменты она запомнила навсегда. Впрочем, она все равно поступила в итоге по-своему и стала актрисой.

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Тэги:

Борис КорчевниковИрина БезруковаОлег ТабаковПрограмма "Судьба человека"

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Безрукова вспомнила, как Табаков попросил ее из своего театра
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