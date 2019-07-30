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Беллуччи задумалась о подтяжке лица после расставания с бойфрендом

54-летняя актриса не исключила, что может сделать пластическую операцию.

Беллуччи задумалась о подтяжке лица после расставания с бойфрендом
Моника Беллуччи. Фото: globallookpress.com

Монике Беллуччи в сентябре исполнится 55 лет, но и в этом возрасте она продолжает оставаться одной из самых привлекательных актрис мирового кино. Ранее артистка признавалась, что собирается стареть «естественно», не прибегая к услугам пластических хирургов, как многие другие звезды. Как оказалось, сейчас она изменила свое мнение.

По словам Беллуччи, она никоим образом не осуждает тех, кто старается сохранить красоту при помощи пластики. Более того, и сама она может когда-нибудь решиться на это.

«Не знаю, возможно, однажды я сделаю подтяжку лица. Я вижу, каких превосходных результатов можно добиться при помощи хирургии. И говорю себе: почему бы и нет», – заявила Моника.

Напомним, недавно Беллуччи рассталась с молодым бойфрендом. С художником Николя Лефевром актриса встречалась около года. В начале июля она сообщила журналистам, что роман закончен, но экс-возлюбленные остаются хорошими друзьями.

«Наша любовь переросла в дружбу на всю жизнь. Конечно, мы продолжим вместе ходить на выставки или в рестораны. Как друзья», – цитирует Монику французское издание Elle.

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Беллуччи задумалась о подтяжке лица после расставания с бойфрендом
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