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Безруков опубликовал видео с репетиции своей рок-группы

Артист объявил о скором выходе первого альбома коллектива «Крестный папа».

Безруков опубликовал видео с репетиции своей рок-группы
Сергей Безруков/instagram.com/s_bezrukov/

Популярный актер театра и кино Сергей Безруков сделал перерыв в съемках фильма «Ученые плоды» в Пушгорах, чтобы в Москве порепетировать со своей рок-группой «Крестный папа».

Артист обнародовал видео со своим исполнением песни. «Песня «СКОРО»… скачайте …из нашего первого сольного альбома», — подписал ролик Безруков в Instagram.

В посте артист также анонсировал концерты в Сочи 5 августа и 27-го в Пятигорске.

Напомним, Сергей Безруков дебютировал в качестве рок-исполнителя во главе группы «Крестный папа» в день своего 45-летия 18 октября 2018 года. Как он признался, исполнилась его мечта детства — он создал музыкальную группу. А название коллектива Безруков объясняет просто, мол, он сам много раз папа, а крестный еще больше добавляет авторитета.

Репертуар «Крестного папы» строится в соответствии традициям рок-н-ролльной школы, но есть и композиции на стихи Сергея Есенина и Владимира Высоцкого.

Поклонники таланта Безрукова выразили восхищение его работоспособности. «Человеческая энергия — великое и неземное… Вам дан дар, используйте его и творите любовь и добро», «Когда вижу Сережу, только одна ассоциация, бешеная сексуальная энергетика у человека, успехов тебе», «Все замечательно, но отдыхать тоже надо, у вас усталый вид».

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Владимир ВысоцкийСергей БезруковСергей Есенин

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Безруков опубликовал видео с репетиции своей рок-группы
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