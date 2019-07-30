ЗВЕЗДЫ

Эмма Малинина улетела в Англию вслед за 18-летней дочерью

В Лондоне Устинья посещает летние курсы по классическому вокалу, мама ее поддерживает.

Эмма Малинина улетела в Англию вслед за 18-летней дочерью
Александр и Эмма Малинины (Фото: Globallookpress.com)

57-летняя Эмма Малинина не хочет разлучаться с дочерью даже на летних каникулах. Вслед за Устиньей супруга народного артиста России улетела в Англию. Ранее наследница именитой фамилии делилась с подписчиками радостным известием: она успешно прошла вступительное прослушивание.

Девушка будет посещать летние курсы по классическому вокалу в «Guildhall School for Music and Drama». Для этого Устинья отправилась в Лондон. Родители юной певицы полностью поддерживают ее увлечение музыкой. Примечательно, что самым строгим критиком стад для девушки ее отец. Александра Николаевич требует от Устиньи полной вовлеченности и самоотдачи на занятиях по вокалу.

Эмма Малинина отправилась в Лондон вслед за дочерью (Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina)

«Решила встретить дочь после занятий», — подписала свой снимок Эмма Малинина.

Возлюбленная исполнителя не скрывает: она очень привязана к своим детям. В эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале чета Малининых высказалась о супружестве. Так, Александр Николаевич подметил, что во всем полагается на жену, которая стала для него надежной опорой в бытовом и творческом плане.

Эмма следит за имиджем мужа, подбирает ему костюмы. Также певец признался, что именно он выступал против появления общий детей. И лишь спустя двенадцать лет, артист попросил возлюбленную родить ему дочь. Разумеется, никто из них не ожидал, что на свет появятся двойняшки: Фрол и Устинья.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр Малининзвездные детиЭмма Малинина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эмма Малинина улетела в Англию вслед за 18-летней дочерью
Интересно?
Поделись с друзьями: