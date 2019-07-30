Эмма Малинина улетела в Англию вслед за 18-летней дочерью

57-летняя Эмма Малинина не хочет разлучаться с дочерью даже на летних каникулах. Вслед за Устиньей супруга народного артиста России улетела в Англию. Ранее наследница именитой фамилии делилась с подписчиками радостным известием: она успешно прошла вступительное прослушивание.

Девушка будет посещать летние курсы по классическому вокалу в «Guildhall School for Music and Drama». Для этого Устинья отправилась в Лондон. Родители юной певицы полностью поддерживают ее увлечение музыкой. Примечательно, что самым строгим критиком стад для девушки ее отец. Александра Николаевич требует от Устиньи полной вовлеченности и самоотдачи на занятиях по вокалу.

«Решила встретить дочь после занятий», — подписала свой снимок Эмма Малинина.

Возлюбленная исполнителя не скрывает: она очень привязана к своим детям. В эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале чета Малининых высказалась о супружестве. Так, Александр Николаевич подметил, что во всем полагается на жену, которая стала для него надежной опорой в бытовом и творческом плане.

Эмма следит за имиджем мужа, подбирает ему костюмы. Также певец признался, что именно он выступал против появления общий детей. И лишь спустя двенадцать лет, артист попросил возлюбленную родить ему дочь. Разумеется, никто из них не ожидал, что на свет появятся двойняшки: Фрол и Устинья.