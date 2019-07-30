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Факты из прошлого: Леди Диана была очень строга с принцем Гарри

Принцесса Уэльская ругала младшего сына чаще, чем старшего.

Факты из прошлого: Леди Диана была очень строга с принцем Гарри
Принцесса Диана строго воспитывала сыновей Фото: Globallookpress.com

Смерть принцессы Дианы стала самой страшной трагедией для обоих ее сыновей. Принцы не раз заявляли, что мама была самым добрым, понимающим и близким человеком. Вместе с тем, принцесса была достаточно строга с детьми и не стеснялась одергивать их и делать замечания на людях.

Как сообщает Express, со ссылкой на королевского эксперта Викторию Арбитр, особенную строгость Диана проявляла к Гарри. Обычно младших детей больше балуют, но принцесса оказалась исключением из правил.

Эксперт утверждает, что именно Гарри был больше похож на Диану, он перенял ее озорной нрав, любил нарушать правила, но почему-то это ее совсем не радовало. О невероятном сходстве упоминал даже друг Дианы Элтон Джон.

«У нее была эта невероятная способность, которую принц Гарри как бы унаследовал, и я сказал ему об этом. В ее обществе людям всегда комфортно и они уверены, что все будет хорошо», — сказал музыкант.

Уильям же с детства был не по годам серьезен и ответственен, за этоего часто называли маленьким королем. По словам Арбитер, однажды во время приема Диана попросила Уильяма встать на табуретку и поблагодарить всех собравшихся за то, что они пришли.

«И он сделал это. Он залез на стул и, ничуть не смущаясь, начал благодарить всех гостей. Это было невероятно впечатляюще для 10-летнего ребенка», — поделилась эксперт.

Она подчеркнула, что была там во время приема и видела, какой гордостью наполнен взгляд Дианы, обращенный к Уильяма. Гарри же в это время беспрестанно дергал мать за юбку, пытаясь привлечь ее внимание.

«Тогда она резко схватила его за руку и сказала: А ну-ка сейчас же замолчи!», — рассказала Арбитр.
Она выразила предположение, что если бы Диана была жива, она бы испытывала не меньшую гордость, видя, каким достойным молодым человеком вырос Гарри и, возможно, ей было бы стыдно за свое поведение.

А как считаете вы — можно ли делать замечания детям при всех или это унизительно?

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Факты из прошлого: Леди Диана была очень строга с принцем Гарри
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