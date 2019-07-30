«Был от нее без ума»: Пирцхалава вспомнил о своей влюбленности в Лику Стар

Ираклий Пирцхалава и Лика Стар представили поклонникам совместный проект. Артисты выпустили ремейк песни «Одинокая луна», которую певица записала еще в 1996 году. Новый хит LUNA имеет все шансы стать таким же бешено популярным, каким в девяностые был оригинал.

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Как признался Пирцхалава, когда-то он был влюблен в Лику и не мог даже представить, что девушка, к которой он испытывает такие сильные чувства, спустя годы споет с ним дуэтом.

«Я встретил недавно Лику на одной из вечеринок. Мы болтали, и я решил ей признаться, что когда-то был от нее без ума. У меня буквально текли слюни от Лики, в голове рождались фантазии от бурлящих гормонов. Да! Так ей и сказал», – говорит Ираклий.

Лика Стар с юмором отнеслась к рассказу коллеги о юношеской влюбленности. И согласилась перепеть свой знаменитый хит. Фрагмент трека, который певец уже опубликовал в Instagram, очень понравился поклонникам.

Ираклий Пирцхалава выпускает ремейк популярной песни не в первый раз. Ранее певец уже исполнил хиты Мурата Насырова, Шуры и группы «Амега».