«Вспомнилась Толкунова»: Жасмин показала вечернюю прическу с жемчугами

Певица Жасмин часто публикует на своей странице актуальные образы, вызывая одобрение или критику среди подписчиц. На этот раз Жасмин предложила необычный вариант вечерней прически, украшенной жемчугами.

На фото Жасмин стоит спиной в белоснежной шелковой блузе, пробор украшен длинным рядом жемчужин, вплетены камни и по всей длине волос.

«Жемчужины в моих волосах», — подписала снимок певица.

На пост звезды активно отозвалась женская часть подписчиков Жасмин. «Как нежно!», «Изыскано», «Сразу вспомнилась Толкунова», «Индийская принцесса или звезда Болливуда», «Подходит темненьким и длинноволосым», — так по-разному прокомментировали эксперимент певицы поклонники.

Интересно, что в комментариях отметились и джентльмены. В частности, «Иванушки International» оставили комментарий: «Очень красиво».

Напомним, звезда советской и российской эстрады Валентина Толкунова, ушедшая из жизни 9 лет назад, всю карьеру была верна одному имиджу длинноволосой красавицы с косой, в которую нередко вплетала жемчуга.